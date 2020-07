El quinto episodio del remake de “Unsolved Mysteries” en Netflix se tituló “Berkshires UFO”, pero no menciona varios hechos clave con respecto a los avistamientos de ovnis. Si bien la gran mayoría de los extraños eventos relacionados con los ovnis ocurrieron en una sola noche en 1969, hubo informes creíbles de actividad ovni tanto antes como después de la noche descrita en el episodio.

El episodio también se centra en gran medida en las experiencias de cuatro testigos, ignorando el gran volumen de informes colaborativos a favor de entrevistar a escépticos o autoridades que no tuvieron nada que ver con la investigación original, una que ha sido bien documentada a lo largo de la historia ya que este caso es famoso en todo el mundo.

Los avistamientos de ovnis de Berkshire son uno de los eventos más conocidos relacionados con los ovnis en la historia de Estados Unidos. Múltiples testigos registrados relatos similares de eventos extraños que ocurrieron en la noche del 1 de septiembre de 1969, en el condado de Berkshire, Massachusetts.

Algunos, como la propietaria de un negocio local, Jane Green, informaron haber visto luces cegadas mientras conducían por la autopista, antes de ver naves con forma de platillo flotando en el cielo, mientras que otros incluso afirmaron haber sido llevados dentro de una nave espacial. ¿Qué pasó exactamente? Aún es un misterio, pero existen algunas teorías sobre lo que pasó esa noche tal como indica Yahoo.

Teoría 1: Fue un contacto alienígena

¿Realmente vieron OVNIS la gente de Berkshire? (Foto: Captura)

El episodio es desconcertante porque ha tenido mucha corroboración entre diferentes testigos de diferentes lugares. La teoría extraterrestre podría explicar las experiencias de Kirchdorfer y Warner. Reed y su hermano Matt se han registrado para hablar sobre cuatro encuentros alienígenas: tres en la década de 1960 y un cuarto de Matt en Indiana en 2009.

Además de “Misterios sin resolver”, Reed ha hablado sobre estos eventos en programas como “Ancient Aliens” y “Misterios alienígenas”. Este caso ha sido lo suficientemente creíble como para que el avistamiento de ovnis de Berkshire sea señalado como un evento histórico por la Sociedad Histórica Great Barrington.

En un momento, incluso hubo un monumento para recordar esa noche, pero desde entonces he sido derribado por no hallar la suficiente evidencia de que realmente fue un contacto de otro planeta con seres desconocidos. Con o sin monumento, las personas aún recuerdan como si hubiera sido ayer lo que pasó en 1969.

Teoría 2: Hubo un engaño generalizado

Monumento al incidente de 1969 cerca al Puente cubierto de Sheffield (Foto: Mon Graver)

¿Podría todo esto haber sido un engaño elaborado? Incluso con escepticismo en torno a los encuentros alienígenas, ha habido muchos testigos que corroboran las extrañas luces y ovnis esa noche, incluso más allá de las personas entrevistadas en “Misterios sin resolver”.

Según el episodio y The Boston Globe, decenas de personas llamaron por teléfono a la estación de radio local para mencionar los sucesos extraños. Pero el noticiero de WSBS no se guardó, ya que la tecnología era diferente en ese momento, y finalmente se archivó el caso. Los registros policiales y los informes de los periódicos también eran más o menos inexistentes.

Gary Leveille, un historiador del condado de Berkshire, especula que la gente probablemente pensó que las llamadas eran una estafa o una broma y por eso no guardaron registros de los informes. Sin embargo, según News10 ABC, Leveille ha acumulado “un archivo de dibujos, fotografías, testimonios, declaraciones y cartas acumuladas en todo el sur de Berkshire que catalogaron el fenómeno”.

Teoría 3: Fue algo completamente distinto

Avistamientos extraños confirmados por la Marina de Estados Unidos (Foto: USA Today)

El episodio cinco hace referencia a varios encuentros de la Marina de Estados Unidos con ovnis en los últimos años. De hecho, ha habido informes y filmaciones con pilotos de la Marina que detectan objetos extraños en el aire, algo que en un inicio se catalogó como una simple coincidencia, pero la evidencia habla por sí sola.

Primero fueron llevados a la atención pública por la Academia de Artes y Ciencias To the Stars, un grupo dedicado a la investigación extraterrestre fundada por Tom DeLonge de Blink 182. La Marina confirmó que los videos filtrados públicamente eran auténticos, pero ha evitado describir estos encuentros como extraterrestres.

En lugar de OVNI, ellos utilizan una terminología diferente: “fenómenos aéreos no identificados”. Entonces, ¿qué son estos fenómenos aéreos no identificados? Posiblemente son globos meteorológicos no autorizados, drones, pájaros y todo lo demás que no sean extraterrestres. Sin embargo, estas respuestas aún no explican suficientemente los avistamientos de 1969.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Unsolved Mysteries”, el remake de Netflix de la famosa serie de la NBC con Robert Stack

Tráiler de "Unsolved Mysteries", el remake de Netflix de la famosa serie de la NBC con Robert Stack