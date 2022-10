La tercera temporada de “Misterios sin resolver” aterrizó en Netflix este 18 de octubre de 2022 con historias espeluznantes, que aún no encuentran una respuesta a sucesos que ocurrieron hace varios años. El capítulo 3 de esta icónica docuserie, titulada “Body in bags” (“Un cuerpo en bolsas”, en español), narra la historia de un padre de familia que, tras ser asesinado, fue descuartizado y sus restos dejado en diferentes lugares a lo largo del costado de la autopista I-75 en Ohio.

A continuación, lo que pasó con David Carter, el hombre cuyo cuerpo fue seccionado en varias partes y dejado dentro de bolsas, desde su desaparición hasta ser identificado, así como lo que ocurrió con Tammy Williams, su pareja a quien conocía desde la secundaria y considerada la principal sospechosa.

¿CÓMO COMIENZA “BODY IN BAGS”?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! El tercer episodio de “Misterios sin resolver” inicia con el hallazgo de una bolsa de dormir al costado de la Interestatal 75, en Michigan, por parte de un grupo de trabajadores, quienes llaman a las autoridades para determinar qué había en su interior.

Aunque al comienzo se pensó que encontrarían una mascota muerta, al abrirla vieron algo perturbador: el torso inferior cortado de un hombre adulto. En los siguientes párrafos, te contamos lo que pasó con David Carter desde el último día que fue visto con vida, de acuerdo con “Body in bags”.

En "Misterios sin resolver", el hallazgo de la bolsa de dormir en la Interestatal 75 (Foto: Netflix)

LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE VISTO CON VIDA

La noche del viernes 28 de septiembre de 2018, David Carter asistió al partido de fútbol de su hijo DJ. Él fue acompañado de su novia Tammy Williams, pero al parecer las cosas no marchaban bien entre ellos, ya que se sentaron separados. Incluso su hermana Tasia Carter-Jackson señaló que después del juego, la relación había llegado a su fin por la actitud posesiva de la mujer.

NADIE SABE SOBRE DAVID CARTER

Dos días después, el domingo, DJ iba a ir a la casa de su padre para una visita planificada, pero de un momento a otro recibió, al igual que su madre Samia Conner, mensajes de texto del celular de David Carter, en los que le pedía no ir porque estaba enfermo. Al no poder comunicarse directamente con él, igual fue y cuando estaba cerca vio a Tammy Williams sacando la basura, quien al percatarse de su presencia pasó corriendo por su lado, entró al departamento y cerró con llave. Si bien, poco después le permitió ingresar, asegurando que su pareja había salido, no dejó que vaya al cuarto de su progenitor ni al baño. Desde ese momento, no se supo nada sobre él.

FUE DECLARADO DESAPARECIDO

La siguiente semana, el martes 2 de octubre, el amigo y compañero de trabajo de David, Roger Davis, se comunicó con la hermana de Carter para informarle que no había ido a trabajar varios días, lo que encendió las alarmas, ya que no pudieron comunicarse por teléfono con él.

Tasia y su esposo Derrick Jackson fueron al departamento de David, el cual estaba abierto; de inmediato, contactaron a su progenitor Elton y Samia Conner, la madre de su hijo. Todos revisaron la casa y descubrieron un agujero con una mancha de sangre en el colchón y bajo la cama. Esto fue notificado a la policía de Melvindale, que lo declaró oficialmente desaparecido.

Un hallazgo muy escalofriante en "Misterios sin resolver" (Foto: Netflix)

UN HALLAZGO PERTURBADOR

Un día antes, el lunes 1 de octubre de 2018, se halló una bolsa de dormir en la carretera interestatal 75. Tras abrirlo se determinó que contenía el torso inferior cortado de un hombre adulto. Lo único que podía llevar a descubrir la identidad del cadáver era un tatuaje de un pitbull de ojos rojos en la parte superior de la pierna izquierda, precisó a “Misterios sin resolver” Diane Scala-Burnett, la forense del condado de Lucas.

DE DESAPARICIÓN A HOMICIDIO

Mientras trataban de tener noticias del paradero de David Carter, la policía que buscaba conocer la identidad del cuerpo hallado se comunicó, el 3 de octubre, con el padre del desaparecido para preguntarle sobre los tatuajes de su hijo. El hombre confirmó que llevaba un pitbull con las especificaciones que le dieron. El caso pasó a convertirse de desaparición a una investigación de homicidio.

LA PRINCIPAL SOSPECHOSA: TAMMY WILLIAMS

Tammy Williams se convirtió en la principal sospechosa del asesinato. Ella fue arrestada el 5 de octubre para ser interrogada, pero tres días después fue liberada al no tener pruebas suficientes para acusarla.

MÁS HALLAZGOS DE PARTES DEL CUERPO

El 10 de octubre se encontró una segunda bolsa, también en la Interestatal 75, que contenía la cabeza de David Carter, quien murió de un solo impacto de bala debajo de la oreja izquierda, tal como lo precisó la forense del condado de Lucas. Seis días después, repitiendo el lugar y modalidad, ocurrió el tercer hallazgo con la parte superior del torso del padre de familia.

SE LE PIERDE EL RASTRO A LA PRINCIPAL SOSPECHOSA

El mismo 16 de octubre, Tammy Williams retiró cantidades altas de dinero con sus tarjetas de crédito y dos días después se fue a Chicago y luego a Nueva York, siendo vista por última vez saliendo del Neptune Hotel. Hasta ahora se desconoce el paradero de la expareja de David Carter.

LA HERMANA DE DAVID CARTER PIDE A TAMMY WILLIAMS QUE SE ENTREGUE

Tasia Carter-Jackson no descansará hasta ver tras las rejas a la asesina de su hermano, por lo que no dudó en pedirle a Tammy que se entregue a la justicia.

“Sabes lo que has hecho. Queremos que vengas y te entregues. Queremos justicia para David. No es justo que sigas adelante y vivas tu vida, y a nosotros nos lo robaron”, señaló en entrevista a Fox News en marzo de 2021.