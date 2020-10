Netflix estrenó en julio pasado el reboot de “Misterios sin resolver” , la serie de 1978 que muestra a los espectadores sucesos reales marcados por el enigma, que van desde homicidios, desapariciones y ovnis. La docuserie muestra a través de entrevistas y recreaciones con actores, diversos casos policiales que, a la fecha, siguen abiertos.

A tres meses del estreno del reboot, “Misterios sin resolver” regresó a la plataforma de streaming este lunes 19 de octubre con un volumen 2, conformado por seis episodios nuevos, los que presentarán más tragedias, sucesos inexplicables y circunstancias que hasta ahora, tienen varias incógnitas.

“Washington Insider Murder” es el primer episodio de la docuserie , que detalla la misteriosa muerte del ex asistente de la Casa Blanca, John «Jack» Wheeler. En 2010, su cuerpo fue encontrado en un vertedero de Delaware. Antes de su muerte, que aún no tiene un culpable, habría deambulado por New Castle y Wilmington. Este caso ha desatado varias teorías.

El asesinato del ex asistente de la Casa Blanca Jack Wheeler aparece en el primer episodio de “Misterios sin resolver” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DE JACK WHEELER?

El 31 de diciembre de 2010, el cuerpo de John “Jack” Wheeler fue descubierto en un vertedero de Delaware. Era un veterano de la Guerra de Vietnam que se desempeñó como asistente presidencial de tres administraciones diferentes (Ronald Reagan, George HW Bush y George W. Bush). Jack padecía de trastorno bipolar.

En el momento de su muerte, Jack trabajaba como consultor para MITRE Corporation, una empresa contratista de defensa especializada en inteligencia artificial, sistemas de satélites militares y ciberseguridad. Lo curioso es que la policía también estaba investigando un posible robo en la casa de Wheeler en New Castle, Delaware.

Según recoge el portal “Decider”, los últimos días de la vida de Jack ofrecen más preguntas que respuestas. El 28 de diciembre, Wheeler tomó un tren de Amtrak desde la ciudad de Nueva York a Washington, DC. Los registros telefónicos indican que Jack salió de DC el mismo día y llegó a su residencia en New Castle alrededor de las 5:30 pm.

Además, se envió un correo electrónico desde la cuenta de Jack a MITRE con el asunto “Allanamiento y robo MITRE BADGE”. El correo electrónico decía que Jack perdió su billetera, teléfono celular y maletín. Sin embargo, Jack no notificó a la policía ni a su esposa sobre el presunto robo.

“Washington Insider Murder” cuenta la historia sin resolver de John «Jack» Wheeler, un caso que ha dado lugar a muchas teorías (Foto: Netflix)

En la mañana del 29, la esposa de Jack no pudo localizarlo. Ese mismo día a las 6:00 pm, imágenes de videovigilancia muestran a Jack visitando una farmacia local. Los investigadores creen que Jack quería viajar a Wilmington (a seis millas de New Castle) para recuperar su automóvil, que estaba estacionado en la estación de Amtrak. Obtiene transporte alrededor de las 6:00 pm y a las 6:42 pm, llega a un estacionamiento en busca de su auto.

Las cámaras de seguridad del estacionamiento mostraron a Jack muy agitado y angustiado. Como señala el periodista de investigación Steve Volk, Jack tenía un zapato puesto y un zapato en la mano y se le puede ver asomándose por la esquina de una puerta antes de cruzarla.

El 30 de diciembre alrededor de las 3:30 pm, Jack fue visto por varias personas deambulando por el sótano de un complejo de oficinas en el centro de Wilmington (edificio Nemours). A las 8:30 pm, ahora vestido con una sudadera con capucha de color oscuro, salió del edificio. A las 8:41, una cámara de seguridad del hotel mostró a Jack pasando junto al Hotel DuPont. Es la última toma de cámara verificada de Jack Wheeler antes de su muerte.

Las autoridades declararon que la muerte de Wheeler fue homicidio. Su autopsia mostró una erupción de lesiones graves, que incluyen un pulmón perforado, costillas rotas, sangrado en la cabeza, moretones en la cara, huesos orbitarios, sienes y boca. La causa de la muerte se enumeró como “trauma por fuerza contundente”. Hasta la fecha, no existe un culpable del asesinato de Wheeler.

“Misterios sin resolver” es una serie documental producida por Netflix (Foto: Netflix)

