La alfombra roja de los Grammy Latinos 2019 tuvo momentos que quedarán en la memoria de muchos por un tiempo largo. Uno de estos fue protagonizado por la cantante chilena Mon Laferte , quien mostró sus pechos desnudos con un poderoso mensaje.

“En Chile torturan, violan y matan”, escribió la artista sureña en su cuerpo con un plumón negro. Las fotografías tomadas por los reporteros asignados a la cobertura del evento no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Como no podía ser de otra forma, las imágenes cosecharon diversos comentarios. Hubo personas que afirmaron que Mon Laferte había sido inoportuna e inmoral.

"La ceremonia está siendo vista por personas sensibles y niños. Es una mujer inmoral", afirmó un tuitero. Otros, en cambio, felicitaron a la intérprete de "Tu falta de querer" por solidarizarse con los chilenos que protestan en las calles.

Mon Laferte causó polémica en las redes sociales. (AFP)

Hay que señalar que Mon Laferte ganó el Grammy en la categoría Mejor álbum de música alternativa por “Norma”. Al momento de recibir el galardón, la celebridad latina recitó una décima que caló entre los usuarios que se encuentran a favor de las movilizaciones en Chile.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, dijo.

