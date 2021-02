Regina Pavón interpretó a Lourdes Carranza, la hija caprichosa y atormentada de Joaquín (Juan Manuel Bernal) en “Monarca”. Después de un arduo camino que incluyó drogadicción y varios problemas familiares ‘Lu’ murió en la segunda temporada de la serie producida por los hermanos Rovzar y Salma Hayek para Netflix.

Durante la boda de Itzel y Gonzalo, el hijo de Joaquín, en la hacienda familiar se produce un atentado del narcotráfico que acaba con la vida de Lourdes. Aunque esto significa que Regina Pavón no formará parte de una tercera entrega, la actriz mexicana de 22 años habló con GQ sobre su experiencia en la ficción y con su personaje.

Cuando le preguntaron sobre lo que le deja la serie dijo: “Sin duda, formar parte de este proyecto ha sido una bendición en mi vida y en mi carrera. Soy de los que creen que uno no escoge a los personajes, sino que ellos nos eligen a nosotros porque tienen que enseñarnos algo en ese momento de nuestra vida. Y la verdad es que ha sido maravilloso haber compartido esto con Juan Manuel Bernal y José Manuel Rincón, con gente en la que confío y admiro; y de la mano de los Rovzar, que tienen ideas súper frescas y que saben trabajar en equipo”.

“Te puedo decir que me llevo muchos amigos y aprendizaje. Aprendí de gente que he admirado desde que inicié mi carrera, como Juan Manuel, y entendí por qué es quien es. Eso ha sido muy valioso. Es un actor que es muy buen compañero, que te da consejos, súper sencillo. Todo eso me los llevo para siempre”, agregó.

El personaje de Regina Pavón en "Monarca" fue asesinado cerca del final de la segunda temporada (Foto: Netflix)

LA ESCENA MÁS COMPLICADA DE “MONARCA 2”

Para Regina Pavón todas las escenas de “Monarca” implican un reto distinto, “pero actoralmente hablando, la secuencia de la terapia, porque para mi personaje fue romperse por primera vez y darse cuenta de que también ha sido muy egoísta, percatarse de que su hermano y su papá han estado ahí para ella todo el tiempo y que en realidad se estaba autodestruyendo porque le dolía ver feliz a su familia. Eso es muy fuerte y verlo como actriz, darle una lógica y justificarlo desde mi punto de vista, me costó mucho trabajo”.

“Hablando de exigencia física, la última escena del capítulo siete, la parte de la boda, fue lo más complejo, porque, además, fue lo último que se rodó. Veníamos de muchos llamados nocturnos, eran las tres de la mañana cuando la grabamos y estábamos cansados, sin embargo, estaba toda esta nostalgia de que era lo último. Fue un momento muy lindo que nunca voy a olvidar, porque haber podido cerrar el ciclo de un personaje me pareció bastante especial”, contó.

Sobre sus próximos proyectos reveló que se “viene la segunda temporada de ‘Oscuro deseo’. Finalmente se confirmó. Aún no nos han dado fechas ni guiones, pero esperamos comenzar pronto. Estamos ansiosos de leer qué va a pasar con nuestros personajes y de volvernos a ver, porque hicimos una familia muy linda y ya nos extrañamos mucho. También hice una participación especial con el director de Oscuro deseo, Pitipol Ybarra, quien me invitó a una película llamada 25 kilómetros, en la que los protagonistas son Ana Serradilla y Mauricio Ochmann. Se trata de una comedia muy divertida en donde doy vida a un personaje especial que creo que les va a gustar mucho. También hay un par de proyectos bastante padres de los que aún no puedo contarles mucho”.