La serie mexicana “Monarca” narra la historia de la familia Carranza y de Monarca, la corporación que dirigen y que tiene tentáculos sobre la industria tequilera, hotelera y de construcción. Los Carranza son poderosos, pero el complot tejido por cada miembro del clan familiar los hará presas de sus propios pecados.

La ficción de Netflix ha logrado el éxito con sus dos temporadas, y ahora los fans esperan el anuncio de la tercera parte de la historia. En medio de esta expectativa se generó en México una gran controversia por una de sus escenas. Aunque, más que el acto en sí, generó polémica por la locación que se utilizó para realizar un desfile de modas. ¿Qué pasó realmente?

LA POLÉMICA DETRÁS DEL DESFILE DE MODAS EN “MONARCAS”

De acuerdo con medios locales, “Monarca” utilizó la icónica Biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la Ciudad de México, para convertirla en escenario para la grabación de un capítulo de la serie.

La popular serie de Netflix, producida por Salma Hayek y los hermanos Rovzar realizó las grabaciones del episodio en cuestión entre el 28 y 29 de enero de 2020, cuando la dependencia a cargo de Alejandra Frausto la autorizó, revela el periódico Reforma.

“Monarca” utilizó la icónica Biblioteca José Vasconcelos, ubicada en la Ciudad de México, para convertirla en escenario para la grabación de un capítulo de la serie (Foto: Netflix)

Hayek salió en defensa de las grabaciones y aseguró que la biblioteca no fue cerrada en su totalidad y además las filmaciones se realizaron durante la noche. Además, destacó que su intención fue la de mostrar la arquitectura mexicana de la cual se siente orgullosa.

“No entiendo bien por qué se criticó. No cerramos la Biblioteca y para mí es un orgullo enseñar la arquitectura mexicana. No se quitaron horas de uso, filmamos de noche, y no fue una mordida, se pagó a la organización que la mantiene y pudimos enseñar que es bellísima”, dijo la actriz sobre la polémica.

Además de mostrar la arquitectura de México, la productora reveló que la intención también fue contribuir con un pago a un organismo nacional. Según se hizo público que por las grabaciones efectuadas que consistieron en un desfile de modas y la presentación de un nuevo tequila, se retribuyó a la Secretaría de Cultura un monto por 311 mil 110 pesos.

LA RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

Luego de la controversia por el uso de la Biblioteca José Vasconcelos, la Secretaría de Cultura (SC) dio a conocer un oficio en el cual se establece que, en efecto, recibió por ello un pagó de 311 mil 110 pesos por concepto de derechos.

La serie "Monarca" grabó un capítulo en la icónica Biblioteca Vasconcelos (Foto: Netflix)

El documento, dirigido al director de la conocida popularmente como megabiblioteca, José Mariano Leyva Pérez-Gay, se emitió a finales de 2019 y señala que se acompañó por la solicitud de utilización del espacio bibliográfico por parte de Alejandra Sandoval, “quien se ostenta como gerente de Locaciones de la casa productora Lemon Films”.

De acuerdo con el documento, se estableció que la filmación se realizaría, como ocurrió, los días 28 y 29 de enero de 2020, de las 18:00 a las 6:00 horas. Y previamente, el 27 del mismo mes, entre las 9:00 y 21:00 horas se montaría la escenografía, que sería retirada el día 30, entre las 9:00 y las 17:00 horas.

Según la revista Elle “el desfile tuvo la icónica Biblioteca Vasconcelos como venue (sede). La producción de ‘Monarca’ quería lograr una pasarela lo más cercana a la realidad, así que además de hacer alianza con una diseñadora real y montar toda la escenografía del desfile, recrearon un backstage (tras bastidores)”.

Asimismo, el oficio presentado por la autoridad indicaba que el pago corresponde a la suma de 71 mil 22.63 pesos por día, de conformidad con el artículo 288-D-1, Apartado A, Fracción II, de la Ley Federal de Derechos. Por dos días son 142 mil 45.26. Se añade la cantidad de 169 mil 65.20 por el tiempo de montaje y desmontaje, para el total de 311 mil 110.46 pesos.