Regina Pavón interpreta a Lourdes Carranza, uno de los personajes en la temporada 1 y 2 de “Monarca”, serie original de Netflix. Ella es la hija de Joaquín Carranza, el hijo mayor de la familia Carranza, que posee un poderoso corporativo económico en México. En la primera temporada, Lourdes ayuda a su papá a atacar a su tía Ana Carranza, a quien luego se aliaría.

Al comenzar la segunda temporada Cecilia, la matriarca de la familia, designa a Andrés como nuevo presidente de la compañía tras retirarle su confianza a Ana María y de confirmar sus peores miedos sobre Joaquín. Al mismo tiempo, Sofía vuelve a casa y rápidamente descubre que sus primos saben más de lo que dicen saber sobre el homicidio de su padre.

Para Regina, interpretar a Lourdes Carranza supuso un gran reto para ella, ya que en la segunda temporada se vio una faceta más vulnerable de su personaje, así como también el desenlace trágico que sin duda dejo a muchos de sus espectadores con un sabor amargo y expectantes de lo que sucedería en el futuro.

En todo rodaje, los actores no están exentos de que quizá algunas escenas no sean tan fáciles para ellos de grabar y en la segunda temporada de “Monarca” no hubo excepción. Para Regina Pavón hubo escenas que le fueron difíciles de grabar. Sigue leyendo para enterarte de los detalles y cuales fueron esas escenas.

¿CUALES FUERON LAS ESCENAS MÁS DIFÍCILES DE LA TEMPORADA 2 PARA REGINA PAVÓN?

Regina Pavón en entrevista para GQ. (Foto: Roberto Meza)

En una entrevista para GQ, los personajes Alex de la Madrid y Regina Pavón dieron detalles de su experiencia en el rodaje de la temporada 2 de “Monarca”, sacaron a la luz varias anécdotas y lo que ambos esperarían para la tercera temporada de la serie.

Regina menciona: “Todas implican un reto distinto. Pero, actoralmente hablando, la secuencia de la terapia, porque para mi personaje fue romperse por primera vez y darse cuenta de que también ha sido muy egoísta, percatarse de que su hermano y su papá han estado ahí para ella todo el tiempo y que en realidad se estaba autodestruyendo porque le dolía ver feliz a su familia.

Eso es muy fuerte y verlo como actriz, darle una lógica y justificarlo desde mi punto de vista, me costó mucho trabajo. Hablando de exigencia física, la última escena del capítulo siete, la parte de la boda, fue lo más complejo, porque, además, fue lo último que se rodó. Veníamos de muchos llamados nocturnos, eran las tres de la mañana cuando la grabamos y estábamos cansados, sin embargo, estaba toda esta nostalgia de que era lo último. Fue un momento muy lindo que nunca voy a olvidar, porque haber podido cerrar el ciclo de un personaje me pareció bastante especial.”

Regina Pavón en "Monarca" (Foto: Netflix)

Sobre que parte de la serie fue la más complicada para ella, Regina responde: “Fueron varias. La verdad es que lo que sucede con Monarca es que tiene tanto realismo y se trabaja desde un lugar tan honesto, que eso la hace una serie compleja. Obviamente las escenas de cama siempre tienen su grado de dificultad (risas). Digamos que es un proyecto complicado porque es una serie en la que los personajes son así, muy reales.

Lo más difícil y curioso al mismo tiempo fue que se nos atravesara la pandemia, porque había que regresar a esta especie de película futurista que no nos esperábamos, en donde teníamos que estar todos con cubrebocas, cascos, haciéndonos pruebas y encerrados en nuestras habitaciones. Eso fue para todos nosotros un reto, principalmente luego haber parado un rato. Lo complejo era que pegara lo que habíamos hecho con lo que íbamos a grabar.”

¿TENDRÁ “MONARCA” TEMPORADA 3?

Netflix no ha realizado hasta ahora ningún anuncio sobre el futuro de la serie mexicana, pero por lo visto en el último episodio, lo más probable es que el drama de la familia Carranza continúe en una tercera entrega.

En el último episodio, Sofía se venga de Ana María cuando Martin declara públicamente que su exesposa ordenó secuestrarlo para evitar la publicación de un libro con todos los secretos de su familia, libro que finalmente sale a la luz.

En tanto, tras asumir la presidencia de la empresa familiar, Joaquín interna a su madre en un centro de reposo, sin saber que está condenándola a muerte: perseguida por los fantasmas del pasado, Cecilia se deja caer desde lo alto del hospital.

Los fanáticos de la serie esperan con ansias que Netflix de la noticias del lanzamiento de Monarca 3. (Foto: Netflix)

Por su parte, Andrés, tras perder la presidencia de Monarca, deja en manos de su hermano a Jonás, a quien el Perro finalmente asesina por amenazar a la empresa con una denuncia por acoso sexual. Al final, Ana María y José Andrés reciben los resultados de ADN que confirman que Joaquín no es hijo de Agustín Carranza, así que planean quitarle todo a su hermano mayor.

Por ahora solo queda esperar la respuesta de Netflix, servicio que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la reacción de su audiencia. Si se confirma una tercera temporada de “Monarca” probablemente se centrará en la nueva dinámica entre los hermanos Carranza mientras Joaquín descubre la verdad sobre sus padres.