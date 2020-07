Mónica Cabrejos se refirió a Mayra Couto, quien generó polémica luego que señalara que “ser madre es ser asistente de otro ser humano”. En la reciente edición de su programa en radio Capital, la conductora sostuvo que no está de acuerdo con lo que dijo la actriz sobre la maternidad; sin embargo, aseguró que eso no es motivo para llamarla “loca”.

Cabrejos rechazó las críticas que recibió Mayra en redes sociales tras su comentario, y señaló que los peruanos son muy poco tolerantes hacia las opiniones de los demás.

“Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay algo que creo que nos falta a nosotros los peruanos, cuando escuchamos una opinión que nos parece altisonante o con la que no estamos de acuerdo, que inmediatamente para derribar el argumento de la otra persona, la insultamos”, dijo al inicio.

“Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Mayra Couto, pero eso no significa que voy a decir que está loca, que es una feminazi, que le cierren la cuenta. Eso no va conmigo, existe la libertad de expresión”, añadió.

La también conductora de “Al sexto día” pidió que los usuarios de las redes sociales sean más tolerantes. “No estoy de acuerdo con los insultos y creo a los peruanos y a las redes sociales les hace falta bastante tolerancia y respeto por la opinión ajena”, manifestó.

“Ella (Mayra) piensa eso y a nosotros nos toca respetar lo que ella piense. Si empezamos a fomentar el respeto hacia las idea ajenas o no concordantes con las nuestras, creo que vamos a tener una sociedad mejor en todo el sentido de la palabra”, sentenció.

Como se recuerda, la actriz Mayra Couto volvió a estar en el ojo de la tormenta luego que en un video que difundió en sus redes sociales asegurara que “ser mamá es ser asistente de otro ser humano”. Además, recomendó a las jóvenes cuidar de sus “cuerpitas” y que se informen sobre los métodos de prevención para no quedar embarazadas si es que no lo desean.

“Yo no sé si quiero ser mamá porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mama me dicen que es verdad”, dijo la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” en un video publicado en Instagram.

