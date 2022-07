En redes sociales y medios de comunicación se vieron las fuertes imágenes de José Dossetti agrediendo a su hermana Mónica Dossetti, recordada actriz que dejó su carrera debido a la esclerosis múltiple que sufre. Postrada en una silla de ruedas, la artista fue víctima de su propio familiar, quien ahora le debe responder a la justicia de México.

Luego de haber recibido una orden de alejamiento de su hermana por 60 días, como medida de protección, el productor José Dossetti finalmente rompió el silencio que lo había acompañado y dio algunas declaraciones de este caso que ha generado mucho interés en la opinión pública y también algo de preocupación.

A las afueras del Tribunal de Juicios Orales de Atlacholoaya en Xochitepec, el hermano de la actriz dio sus primeras impresiones al respecto y contó por qué agredió a su hermana, teniendo en cuenta que ella no puede defenderse debido al mal que la aqueja.

Ante ello, en la presente nota replicaremos lo que dijo y así el público podrá sacar sus conclusiones y enterarse un poco más acerca del tema tan polémico que se ha causado en los últimos días.

Mónica Dossetti inició su carrera artística en la telenovela "Volver a empezar" (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO EL HERMANO DE MÓNICA DOSSETTI TRAS AGREDIRLA?

En una corta conversación con el programa “Ventaneando”, José Dossetti dio algunos detalles de lo que estaba ocurriendo en su proceso legal tras la difusión de un video en el que aparece agrediendo a su hermana. Además, contó por qué fue que se dejó ganar por la ira y cometió esos reprochables actos.

Según lo que él mismo ha revelado, ha tenido una gran carga o presión que lo hizo rebasar y actuar de una manera impulsiva y, obviamente, incorrecta, por lo que está siendo muy criticado.

“Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó; un día me rebasó el día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta”, contó.

José Dossetti, quien aseguró que tales imágenes fueron grabas en mayo del presente 2022, añadió que ello ocurrió cuando estaba ebrio y enfatizó en que sus actos no tienen justificación.

Del mismo modo, señaló que, luego de lo ocurrido, él se acercó donde su hermana para pedirle disculpas pues se arrepentía de lo que había hecho. Su demostración de afecto fue tanta en aquel entonces que se pusieron a llorar.

“A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños, somos hermanos, estaba hundido, le pedí perdón, me puse borracho esa noche. No tengo justificación, es indefendible”, comentó.

JOSÉ DOSSETTI PIDIÓ AYUDA

Consciente de que estaba muy mal lo que había cometido, José Dossetti aseguró que habló con varias personas para contarle lo que había ocurrido ese día y también indicó que está recibiendo terapia.

“Seguimos viviendo porque no hizo relevancia en mucha gente para venir y ayudar a pesar de que a muchos se los platiqué, pedí ayuda… estoy en terapia y estoy haciendo cosas”, dijo.