Mónica Dossetti se retiró de la actuación debido a que padece de una enfermedad que afecta a su sistema nervioso, lo cual ocasionó que se le dificulte caminar y hablar. La actriz de telenovelas mexicanas como “Hasta el fin del mundo” ha causado gran preocupación desde que se publicó un video en el su hermano aparece agrediéndola.

En un video que circuló por las redes sociales y diversos medios de comunicación, se puede observar cómo Mónica es agredida por José Dossetti, quien la estrangula desde atrás mientras ella está postrada en la silla de ruedas, incapaz de defenderse. La intérprete se había mudado con él a su casa de Tepoztlán.

Ante ello, Mónica Dossetti brindó declaraciones y aseguró que fue su vecino, Pepe Cabello, quien habría instalado la cámara en su casa y publicado la cinta que muestra la agresión.

Sin embargo, Alejandra Dossetti, la hermana de los implicados, ha dado su versión de los hechos y ha defendido al productor.

Mónica Dossetti en la telenovela "El premio mayor" (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA SOBRE LA AGRESIÓN A SU HERMANA MÓNICA DOSSETTI?

Cuando Mónica Dossetti conversó con el programa “Venga la alegría”, relató los hechos, pero aseguró que quería mantener una buena relación con su hermano y no deseaba presentar cargos. De la misma forma, Alejandra salió en defensa de José Dossetti, admitiendo lo sucedido, pero justificando como un error del momento.

“Si es verdad que en un lapsus brutus pasó esto, pero no fue que quisiera de verdad hacerlo, si mi hermano hubiera querido hacer algo contra ella, lo hubiera hecho y nadie se hubiera dado cuenta”, dijo al mismo medio.

Asimismo, refutó algunas afirmaciones que había dado su hermana anteriormente, en las que responsabilizó a su vecino como la persona que grabó el hecho. Por el contrario, aseguró que las cámaras habían sido instaladas por seguridad.

“Mi hermano (José Dossetti) puso las cámaras, y las puso para seguridad de ella, no las puso ese señor, ese señor es un mentiroso, las cámaras las puso mi propio hermano, donde vive, la casa es de mi hermano, no es de Pepe Cabello”, aclaró.

Al parecer, Alejandra habría hablado con José, quien supuestamente se encontraba arrepentido por sus acciones.

“José se sentía muy mal. porque había pasado ese detalle y se arrepentía tanto. Decía ‘me arrepiento tanto de no haber tenido paciencia en ese momento’”, comentó.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÓNICA Y JOSÉ DOSSETTI?

Ante la difusión del video, la Fiscalía asistió al domicilio para evaluar la situación. Las autoridades determinaron que era necesaria una orden de restricción contra José Dossetti, para asegurar la seguridad de la actriz. Por ello, su hermano no podrá acercarse ni comunicarse con ella. Además, contará con la vigilancia de policías municipales.

“Yo supe todo desde la noche que fue la fiscalía. Cuando llegaron con mi hermano, mi hermano no sabía nada, no había visto el video”, explicó Alejandra Dossetti. “De la fiscalía me dijeron que no me preocupe, que él está bien, obviamente no puede acercarse a su casa, y no puede acercarse a mi hermana, yo le tuve que hablar a mi hermana y decirle ‘Moni, no le puedes hablar a José, porque la fiscalía no quiere, tienes que esperarte 60 días para poder hablar con él’”.

¿POR QUÉ MÓNICA DOSSETTI ESTABA VIVIENDO CON SU HERMANO JOSÉ?

De acuerdo con lo explicado por Alejandra Dossetti, desde que Mónica había sido diagnosticada con Esclerosis Múltiple, había sido su madre quien había cuidado de ella constantemente.

No obstante, habían elegido que se mudara a la casa de José Dossetti debido a las áreas verdes y el ambiente que él había acondicionado.

“Ahora la cambiamos con José porque el área de José es un área verde, porque está más bonita, José le hizo su casita abierta, le puso la televisión afuera para que respire aire puro, y le dije ‘¿quieres que te cambie Moni?, ‘no, me quiero quedar aquí con mi hermano porque él me da de comer, porque él me compra mis antojos’, porque mi hermano es lo que hacía”, acotó.