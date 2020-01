La exvedette Monique Pardo fue la última invitada de “El valor de la verdad”. Al igual que la primera vez en la que participó en el sillón rojo, el año 2012, decidió retirarse tras contestar 18 preguntas y se llevó S/15 mil.

Ella recordó pasajes de su vida en la que se vio involucrada con futbolistas de antaño y algunos personajes famosos como Mick Jagger, Armando Manzanero, Cheo Feliciano, entre otros.

Pese a los momentos alegres que tuvo el programa, también narró momentos que la marcaron desde que era pequeña y fue arrastrando a lo largo de su vida. A continuación, te damos a conocer las preguntas más polémicas que dio frente a Beto Ortiz.

¿Te golpeó tu propia hija?

Respuesta: Sí (Verdad)

“No me pisoteó, pero me tocó. Yo sí le he llamado la atención desde que era chiquita y sí alguna vez la he abofeteado, pero me arrepiento. Estaba desesperada, llegué de la calle y no la encontré, fue una reacción de desesperación de parte mía, reconozco que no debí samaquearla. [El sentimiento que tengo hacia mi hija respecto a eso] es que tengo miedo de perderla porque acabo de encontrarla, pues aún no la he abrazado. No quiero que se sienta utlizada ni herida. Si ella dice que no me golpeó, pues no me golpeó”.

Su hija, quien se encontraba presente en el programa dijo que fue cuando llegó tarde y que lo hizo en defensa propia. “No hubo golpe, sino forcejeo. Es como que alguien se me venía encima y me defendí. Yo no puedo retroceder el tiempo, pero sí perdonar. Hubo varias veces, pero no lo he hecho predeterminadamente”.

¿Estuviste casada con un monstruo?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Es un monstruo porque casi me mata porque yo estaba dormida y rompió los vidrios por la ventana cuando yo tenía 16 años y me encontraba con mi bebé. Él al entrar, me tiró un puñete en la cara y decidí sacarlo de mi vida, jamás le estiré la mano ni le pedí nada. Desde ese día fui la niña más solitaria de este mundo. En total de todas mis parejas, solo dos me golpearon. La última persona que me agredió es mi actual esposo, a quien perdoné porque es como mi padre, mi amigo, hermano. Yo lo disculpé porque estaba en tragos y jamás lo volvió a hacer (…). A mí no me maltrataron y golpearon, solo me dejó una lesión en el oído. Fue algo simple y manejable, él no vino a pegarme sino se aferró. No lo justifico, pero es el único que me cuida”.

¿Tenías relaciones sexuales con Polo Campos cuando era pareja de Susy Díaz?

Respuesta: Sí (Verdad)

“No la considero mi amiga, además ella nunca fue su esposa. Él fue mi admirador y quiso ser mi pareja, él fue un hombre increíble, a mí no me gustaba como pareja, pero como amante era el mejor. Esto porque era muy exhibicionista, por eso decidí que con él era mejor a escondidas. No era un hombre que podía llevar orgullosa a una reunión. No podríamos ser amigas [con Susy] porque somos diferentes, pero yo le tengo cariño. Polo me hacía escándalo cuando iba a mi casa para abrirle la puerta”.

¿Hiciste el amor en el zanjón?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Hubo un tiempo en el que hubo amor entre esa persona y yo. Él era un tipo, para mí, super dotado. Él fue el de la iniciativa, era más grande que yo. Estoy hablando de Jean Pol ‘El troglodita’. Iba a sus conciertos cuando era pequeña, años después lo conocí cuando tenía 17 en el Peñón de Melcochita y fuimos novios (…). [Tuvimos relaciones] donde hay un triángulo de fierro, que ya no existe, regresando de la playa. Él estacionó, me empezó a besar dulcemente hasta que llegó todo (…). Él no fue quien me rompió la boca sino fue Dany Daniel”.

¿Le encantaba a Mick Jagger lucir su anaconda?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Él andaba con una trusa que se le notaba todo, no era tan alto y era delgado, de la cintura para abajo era bien duro y cuando se paseaba por Iquitos nadie lo reconocía. Él no hubiera tenido un gran concierto sino se hubiera ligado al pueblo y el pueblo soy yo”.

¿Te metió la mano ‘Cheo’ Feliciano?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando trabajábamos todos en la Feria del Hogar y vino la Fania. Estábamos fuera de la habitación, apareció él y puso su mano en mi parte trasera, pero al notar que estaba su esposa más adelante, la sacó rápido. Yo me quedé muda, no supe qué hacer”.

¿Viste llorar a Celia Cruz?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue también en la época en la que la Fania estuvo acá. Estábamos en el hotel con Celia Cruz y se puso a llorar porque su madre estaba muriendo y ella no podía entrar a Cuba. Me habló pestes de Castro y me dijo cómo se sentía. Se puso tan mal que en el trayecto a la feria fue echada en el bus que nos llevaba”.

¿Abusó de ti el hombre que te secuestró?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo quiero olvidar y lo he visto rodando mi casa, después de lo mío cometió tres delitos más. Me amarraron a mí y mi pequeña hija, además de apuntarnos con un arma, estaba golpeándome, pidiendo gasolina para quemarnos. No sé cómo ella [mi hija Lucero] se escapó y va a la policía. Cuando llegan los agentes, él que estaba con pasamontañas les dice: ‘Qué pasa jefe, estoy con mi hembrita’. Lo tuvieron por la presión, pero no por mí. Si me mataban hubieran dicho que Monique murió en orgía con alcohol, pues así se maneja todo”.

