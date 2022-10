Este miércoles 19 de octubre, Shakira estrenó el video oficial de “Monotonía”, la esperada canción que interpreta al lado de Ozuna y que refleja lo que vivió la cantante colombiana tras su separación de Gerard Pique, su pareja por más de una década y padre de sus dos hijos.

Previo al estreno del popular tema, que acumula más de 18 millones de reproducciones en poco más de un día, la barranquillera fue adelantando algunos mensajes en sus redes sociales, incluyendo “No fue culpa tuya, ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía”, parte del coro de la canción.

Pese a que tanto Piqué como Shakira han evitado referirse a su mediática separación, los seguidores de la intérprete de “Te felicito” aseguran que el video contiene referencias hacia su expareja, las cuales te contamos.

LAS INDIRECTAS DE SHAKIRA A PIQUÉ EN “MONOTONÍA”

El inicio de la canción

El tema inicia con una aclaración de lo que viene después, pues la cantante empieza diciendo “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

Del mismo modo, de fondo se escucha “Te Felicito”, deslizando que el nuevo tema es una continuación de esta historia.

“Te Felicito” es interpretado por Shakira y Rauw Alejandro (Foto: Sony Music)

Durante el video, la persona que dispara contra el corazón de Shakira utiliza una polera blanca y un pantalón oscuro, al mismo estilo de Piqué en el videoclip de “Me enamoré”.

La vestimenta del hombre de la bazuca es similar a la de Piqué en "Me enamoré" de 2017 (Foto: YouTube)

El agujero en el pecho

Que una persona muy parecida a Gerard Piqué haga un agujero en el pecho de la colombiana podría ser solo un recurso, salvo porque la propia cantante utilizó la misma figura cuando fue consultada sobre una posible nueva pareja en el futuro.

“Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”, indicó a Elle.

El agujero en el pecho hace referencia a una frase de Shakira luego de separarse de Gerard Piqué (Foto: YouTube)

El presunto narcisismo de Gerard Piqué

Personas y periodista cercanos al jugador del FC Barcelona lo han acusado de ser una persona narcisista e infantil, algo que la colombiana menciona en una de las líneas de su tema.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”, menciona Shakira en la canción.

En más de una ocasión, Gerard Piqué ha sido criticado por su mala actitud (Foto: Ethan Miller / AFP)

Una larga caminata y un corazón pisoteado

Durante su caminata por la ciudad, a Shakira se le ve fuera de sí, tal como aseguró sentirse tras finalizar, pensando que todo “era un mal sueño”.

En ese momento, varias personas pisan su corazón, algo que podría representar como la cobertura de su separación terminó por lastimarla.

Mientras la cantante sufre, algunas personas pisan su corazón (Foto: YouTube)

El significado del conejo

Mientras deambula herida por la calle, la cantante se cruza con varias personas, incluyendo un conejo blanco que la sigue unos segundos. Hace unos años, Gerard Piqué y Shakira compartieron en redes sociales que habían adoptado un animal similar, el cual falleció en 2021.

Durante su caminata, el conejo también se aleja de Shakira (Foto: YouTube)

¿Shakira terminó con Piqué?

Luego de recordar los problemas que vivió, la canción da un giro y la cantante asegura que es mejor terminar la relación.

“Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa movie ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario”, menciona.

Tras más de diez años de relación y dos hijos en común, la relación de Gerard Piqué y Shakira llegó a su fin (Foto: Don Emmert / AFP)

El corazón encerrado

Al final del videoclip oficial, Shakira guarda su corazón, el que tanto luchó por recuperar, en una caja con llave, demostrando que por ahora está cerrado a nuevas relaciones, caso contrario al de Gerard Piqué, quien no tardó en iniciar un romance con Clara Chía.