Uno de los asesinos más infames y reconocidos en la historia de Estados Unidos fue Jeffrey Dahmer, cuyo cruel legado fue la base para la creación de una serie de Netflix que no ha tardado en convertirse en una de las más populares de la plataforma de streaming.

La producción, protagonizada por Evan Peters, sigue los trastornos de un asesino cruel que fue responsable de abusar sexualmente, torturar y acabar con la vida de 17 personas, ganándose el apodo del “Carnicero de Milwaukee”.

Si bien la serie ha sido alabada por tomar como base testimonios y reportes de la época para narrar la historia, algunas personas cercanas al personaje principal no han quedado satisfechas con el producto final.

"Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" es protagonizada por Evan Peters (Foto: Netflix)

LOS DEUDOS CRITICAN “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”

Una de las características más marcadas de la serie de Netflix es que, a diferencia de “American Horror Story” u otras producciones policiales y de suspenso, esta sigue un caso real, que conmocionó a la sociedad en su momento y golpeó familias.

Precisamente, una de estas es la de Errol Lindsey, cuyos deudos han manifestado su molestia con Netflix, la responsable de la serie .

En conversación con Insider, Rita Isbell, hermana de Lindsey, criticó que Netflix no haya pedido autorización para contar la historia, además de mostrarse en contra de la forma en la que la producción aborda un caso real.

“Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron”, se quejó.

Rita Isbell, primera de la primera víctima de Dahmer, Errol Lindsey, intentó arremeter contra el asesino en el juicio (Foto: MorbidReality / Reddit)

Del mismo modo, si bien Rita descartó pedir una indemnización por el uso de la imagen de su fallecida hermana, deploró que la plataforma obtenga ganancias con estas.

“Pero no tengo hambre de dinero, y de eso se trata este programa, Netflix tratando de que le paguen. Es triste que solo estén ganando dinero con esta tragedia. Eso es solo codicia”, añadió.

Otro de los aspectos que enfureció a Isbell fue su representación en la serie, pues, tras la muerte de su hermana, esta declaró sobre el caso, momento que fue recreado por la serie.

“Cuando vi parte del programa, me molestó cuando me vi a mí misma, mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo exactamente lo que dije. Si no lo supiera mejor, habría pensado que era yo. Su cabello era como el mío, tenía la misma ropa. Era como revivirlo todo de nuevo. Me trajo de vuelta todas las emociones”, confesó.

Por otro lado, Eric Perry, primo de Errol Lindsey, aseguró que el contenido de la serie es para “volver a traumatizar (a la familia) una y otra vez”.

“¿Y para qué? ¿Cuántas películas/espectáculos/documentales necesitamos? Recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es SALVAJE”, señaló en una publicación de Twitter.