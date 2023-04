Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué, dio su primera entrevista tras los remezones mediáticos que ha protagonizado su hijo junto a Shakira y Clara Chía Martí. Incluso ella fue parte de la relación tirante entre las celebridades en España, al ser parte de la letra de la canción “BZRP Music Sessions #53″: “me dejaste de vecina a la suegra”. Por ello, se esperaba con mucha expectativa lo que tendría que decir la médico sobre uno de los temas más sonados a nivel internacional.

Shakira y Piqué se separaron de manera pública en junio de 2022, a través de un comunicado, cuando los rumores y filtraciones sobre su ruptura ya habían inundado las primeras planas de los medios en el mundo. Semanas atrás, además, se hablaba de una joven que después tendría nombre y rostro: Clara Chía Martí, la relacionista pública que se robó el corazón del exfutbolista del Barcelona.

Pero ahí no quedó el embrollo romántico y de espectáculos, sino que aparecieron las canciones con las que Shakira no solo lanzó indirectas a su ex y su nueva pareja, sino que hasta la suegra, Montserrat Bernabeu. La cantante colombiana, que facturó estos millones, también decidió dejar España, en medio de un ultimátum del padre del empresario, Joan Piqué, de acuerdo a la prensa local.

En una historia que todavía no parece tener final, la madre de Gerard Piqué dio su primera entrevista después de varios meses coyunturales para su familia. ¿Rompió su silencio? ¿Aclaró que sí prefiere a Clara Chía Martí en lugar de Shakira? Aquí te contamos lo que dijo en la conversación que tuvo en la televisión española.

Shakira seria en medio de un evento público (Foto: EFE)

¿QUÉ DIJO MONTSERRAT BERNABEU SOBRE SHAKIRA, CLARA CHÍA MARTÍ Y SU HIJO GERARD PIQUÉ?

Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué, prefirió no comentar directamente sobre el triángulo amoroso protagonizado por su hijo, Shakira y Clara Chía Martí. En una entrevista con el programa “Col·lapse” de la cadena TV3, se mantuvo al margen de la polémica, aunque soltó algunas indirectas sobre lo que ha estado atravesando su familia.

“Me encuentro en forma para todo lo que tenga que llegar”, dijo la doctora de profesión, de manera general, sobre los distintos retos que puede tener de manera personal o familiar, como lo que ha ocurrido con las revanchas musicales de Shakira en contra de su hijo su nueva pareja.

También agregó que, como directora de Asistencia del Institut Guttmann, de Barcelona, no hay ninguna situación que la perturbe, que su labor está más allá de cualquier tesitura. “Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabeu”, explicó.

La exsuegra de Shakira, además, fue tajante sobre su vida privada, dejando claro que es un tema que no abordará de manera pública, en especial en los medios de comunicación, plataformas que le han dedicado un gran espacio a las decisiones de Gerard Piqué.

“Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno”, manifestó Montserrat Bernabeu en el citado espacio de televisión en España.

Shakira junto a su exsuegra Montserrat Bernabeu y sus dos hijos (Foto: AFP)

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN ENTRE MONTSERRAT BERNABEU Y SHAKIRA?

Se ha especulado que la relación entre Montserrat Bernabeu y Shakira no era la mejor, incluso algunos medios han informado, como el podcast “Mamarazzis”, informaron que la doctora habría sabido de la nueva relación de su hijo Gerard Piqué con Clara Chía Martí, antes de que explotara de manera mediática.

En tanto, el pararazzi Jordi Marti detalló que Bernabeu y Joan Piqué aceptaron sin chistar a la relacionista pública y que habrían aconsejado al exfutbolista que dejara atrás su relación con Shakira si no era feliz.

También se viralizó un video en el que Montserrat Bernabeu toma de la cara y hace un gesto de silencio a Shakira momentos antes del evento donde se entregaba un premio a Gerard Piqué como deportista. La secuencia completa muestra que después la conversación no toma más tintes incómodos, pero esto no quedó exento de los comentarios en redes sociales. La revista Hola compartió el momento, que puedes ver aquí: