'Monzón' se estrena mundialmente en el Festival Series Mania 2019

Los dos primeros episodios de Monzón serán estrenados en el Festival Series Mania cuya próxima edición se celebrará del 22 al 30 de marzo en la ciudad francesa de Lille. La serie producida por Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films con el apoyo del INCAA es la única serie latinoamericana en presentarse en la sección “International Panorama”, dedicada a la proyección de estrenos de quince series de todo el mundo.



“Nos sentimos muy felices y honrados por nuestra serie Monzón que ha sido seleccionada en tan prestigioso festival, tal vez hoy en día el festival de series más importante del mundo”, expresó Fernando Barbosa, Vicepresidente Sénior y General Manager de Disney Media Distribution and Production Latin America & US Hispanic Market, The Walt Disney Company Latin America.



Monzón, serie de suspenso de 13 episodios de una hora de duración, relata la vida del gran Campeón Argentino que no supo escaparle a la violencia. La serie, que podrá verse en Latinoamérica en 2019 por la pantalla de Space, recorre la investigación del asesinato de Alicia Muñiz, su última mujer y madre de su hijo menor, del cual Monzón es el principal acusado. Se cuentan 30 años de un país en donde los golpes eran atribuidos a la hombría y a la pasión. Una vida tan fascinante como controversial.



Los dos primeros episodios de Monzón serán estrenados en el Festival Series Mania cuya próxima edición se celebrará del 22 al 30 de marzo en la ciudad francesa de Lille. Los dos primeros episodios de Monzón serán estrenados en el Festival Series Mania cuya próxima edición se celebrará del 22 al 30 de marzo en la ciudad francesa de Lille.

El elenco de la serie está integrado por figuras de alto talento como Jorge Román (Carlos Monzón), Mauricio Paniagua (Carlos Monzón), Celeste Cid (Susana Gimenez), Diego Cremonesi (Fiscal Gustavo Parisi), Gustavo Garzón (Dr. Roberto De Luca), Florencia Raggi (Dra. Patricia Rosello), Rodrigo Pedreira (Fernando Vargas Rissi), Belén Chavanne (Leticia Bianchi), Fabián Arenillas (Amílcar Brusa), Paloma Ker (Pelusa), Carla Quevedo (Alicia Muñiz), Soledad Silveyra (Elba), Mariano Chiesa (Tito Lectoure), Cumelén Sanz (Silvia) y Nacho Gadano (El Turco Cairus).



Creado en 2010, el Festival Internacional Series Mania lleva a la gran pantalla las mejores series del mundo, ofreciendo a su audiencia nacional e internacional la oportunidad única de conocer a los más reconocidos creadores, escritores, directores y talentos del universo de las series, a través de un evento de 9 días.