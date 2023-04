El mundo de los dramas coreanos y los millones de fans del K-pop lloran la partida de Moonbin. Una noticia devastadora se dio a conocer el miércoles 19 de abril cuando diversos medios internacionales informaban que el famoso cantante y modelo de 25 años de edad fue hallado muerto en su vivienda. El artista tenía un futuro prometedor en las producciones asiáticas y su paso por algunos k-dramas así lo demuestran.

Los fans del K-pop fueron sorprendidos con la noticia de que el cantante Moonbin fue hallado muerto en su departamento de Gangnam. Precisamente, fue la policía de Seúl la encargada de informar el deceso tras recibir la llamada del representante del artista.

Moonbin destacó por su gran talento para el baile y el modelaje, además de ser una reconocida estrella en la música del género K-pop. Así, fue parte del grupo ASTRO y lanzó varias canciones que fueron todo un boom a nivel internacional.

Pero no solo brilló con luz propia en las pasarelas, el baile y el canto, pues también lo hizo en las producciones coreanas conocidas como los k-dramas.

El artista tenía muchos proyectos, pero su muerte dejó truncados todos (Foto: Moonbin / Instagram)

¿EN QUÉ K-DRAMAS APARECIÓ MOONBIN?

La estrella surcoreana trabajó en varias producciones que tuvieron gran éxito a nivel internacional. Estas son:

1. To be continued

Episodios: 12

12 Categoría: K-drama

K-drama Emisión: 18 de agosto de 2015 – 3 de septiembre de 2015

La serie relata la historia de un grupo de K-Pop que retroceden en el tiempo cuando aún no eran famosos. Allí atravesarán por varias situaciones complicadas cuyos asuntos deben resolver para volver a la actualidad.

2. Moment of Eighteen

Papel: Jung Oh Je

Jung Oh Je Episodios: 16

16 Categoría: K-drama

K-drama Emisión: 22 de julio de 2019 – 10 de septiembre de 2019

La serie relata la historia de dos jóvenes que disfrutan cada etapa de su vida y ven la forma de enfrentar los duros momentos que les toca vivir.

3. The Mermaid Prince

Papel: Woo Hyuk

Woo Hyuk Episodios: 6

6 Categoría: K-drama

K-drama Emisión: 24 de abril de 2020 – 29 de mayo de 2020

En la serie se cuenta la historia de un joven misterioso que llega a una casa de huéspedes. Su vida dará un gran giro cuando conoce a Jo Ara, una linda estudiante de secundaria quien no cree en el amor y no desea más citas con hombres.

4. Idol Fever

Papel: Binnie

Binnie Episodios: 10

10 Categoría: web drama

web drama Emisión: 7 de julio de 2017 – 17 de julio de 2017

En esta producción se ve a un grupo de jóvenes que buscan trabajo, pero durante el proceso son confundidos como idols. Se debe precisar que Moonbin aparece por breves minutos como un cameo.

5. Soul Plate

Episodios: 10

10 Categoría: k-drama

k-drama Emisión: 2019

La historia gira en torno de 6 ángeles que llegan a la Tierra y su objetivo principal es dirigir un restaurante de comida popular. Sin embargo, la sorpresa es que ellos curan el alma de las personas con cada uno de los alimentos.

6. My Romantic Some Recipe

Papel: i dol

dol Episodios: 6

6 Categoría: web drama

web drama Emisión: noviembre 2016

La serie se basa en Ahn My Nyeo, una joven que se enamora de un cliente de su trabajo. Es muy risueña y agarra confianza con todos. Además le gusta coquetear un poco. Cha Eun Woo será de gran ayuda para ella, pues, le ayudará a conseguir el verdadero amor.

¿QUIÉN FUE MOONBIN?

Moonbin fue un cantante de K-Pop que murió a los 25 años el miércoles 19 de abril. Su carrera se encontraba en un gran momento, sobre todo por la influencia de la agrupación ASTRO a la que pertenecía, así como otros proyectos como “Moonbin & Sanha”, el dueto que conformó con su compañera Sanha.

El joven estuvo ligado desde pequeño al mundo del entretenimiento. En 2004, por ejemplo, apareció como modelo infantil en la televisión. También fue “trainee” de Fantagio iTeen por siete años, una preparación que le valió luego el ingreso al grupo ASTRO.

Su trayectoria no solo destacó por la música, sino que también tenía un gran desenvolvimiento para resaltar en los reality “Astro OK! Ready” y “Astro Project” y otros programas de televisión: “Weekly Idol” y “Mi Little Television”.

¿DE QUÉ MURIÓ MOONBIN?

La muerte de Moonbin todavía se encuentra en investigación, pero la Policía de Seúl no descarta que se trate de un suicidio, de acuerdo a los primeros reportes de la prensa local. El cantante surcoreano fue encontrado en el departamento donde residía en Gangnam por su mánager, quien dio aviso a las autoridades.

Los detectives también han solicitado una autopsia para esclarecer completamente las causas de la muerte de la estrella de ASTRO. La agrupación confirmó el fallecimiento de su artista a través de su cuenta oficial en Instagram.

Los seguidores del K-Pop han recordado una situación similar de 2019, cuando un mánager encontró muerto, a los 27 años, al cantante Cha In Ha en su departamento. El artista también formaba parte de la agencia Fantagio.