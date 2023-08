Netflix no es la única plataforma de streaming que apuesta por producciones coreanas, Disney Plus y Hulu hacen lo propio y preparan “Moving”, serie dirigida por Park In-jae y que sigue a un grupo de adolescentes inocentes con habilidades extraordinarias que se enfrentan cara a cara con algunos de los gobiernos más poderosos del mundo.

La ficción de 20 episodios se basa en el webtoon homónimo de Kang Full, comenzó su rodaje el 26 de agosto de 2021 y se estrenará el 9 de agosto de 2023 en los servicios de streaming antes mencionados.

Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, Zo In-sung, Cha Tae-hyun, Ryoo Seung-bum, Kim Sung-kyun, Lee Jung-ha, Go Youn-jung y Kim Do-hoon son los protagonistas de “Moving”, mientras que Kim Hee-won, Moon Sung-keun, Kim Shin-rok, Park Hee-soon, Shin Jae-hwi, Shim Dal-gi, Kwak Sun-young y Park Bo Kyung completan el elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MOVING”

1. Ryu Seung-ryong como Jang Joo-won

Ryu Seung-ryong, que apareció en producciones como “All About My Wife”, “Milagro en la celda 7″, “Space Pirate Captain Harlock”, “My Love from the Star”, “Seven Years of Night”, “The Book of Fish” y “Kingdom”, da vida a Jang Joo-won, quien tiene la capacidad de recuperarse rápidamente sin sentir dolor.

Ryu Seung Ryong interpreta a Jang Joo Won en la serie "Moving" (Foto: Disney+)

2. Han Hyo-joo como Lee Mi-hyeon

Han Hyo-joo, actriz, modelo y cantante surcoreana que participó en las series “Spring Waltz”, “Brilliant Legacy”, “Dong Yi”, “W - Two Worlds” y “Happiness”, asume el rol de Lee Mi-hyeon, la esposa de Doo-shik que tiene cinco sentidos sobrehumanos.

Han Hyo-joo como Lee Mi-hyeon en la serie surcoreana "Moving" (Foto: Disney Plus)

3. Jo In-sung como Kim Doo-shik

Jo In-sung, conocido por sus papeles en las series de televisión “What Happened in Bali” y “That Winter, the Wind Blows”, y en las películas “A Dirty Carnival” y “A Frozen Flower”, interpreta a Kim Doo-shik en “Moving”. Se trata del esposo de Mi-hyeon que es un agente veterano con habilidades para volar.

Jo In-sung como Kim Doo-shik en la serie surcoreana "Moving" (Foto: Disney Plus)

4. Cha Tae-hyun como Jeon Gye-do

Cha Tae-hyun, conocido por sus protagónicos en las comedias “My Sassy Girl”, “Scandal Makers”, “Hello Ghost” y “Along with the Gods: The Two Worlds”, da vida a Jeon Gye-do, quien tiene la capacidad de generar electricidad.

Cha Tae-hyun como Jeon Gye-do en la serie surcoreana "Moving" (Foto: Disney Plus)

5. Kim Sung-kyun como Lee Jae-man

Kim Sung-kyun, que apareció en producciones como “I Can Hear Your Voice”, “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”, “The Fiery Priest”, “Hospital Playlist”, “D.P.” y “Grid”, es el encargado de interpretar a Lee Jae-man, un agente rápido y poderoso.

Kim Sung-kyun como Lee Jae-man en la serie surcoreana "Moving" (Foto: Disney Plus)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Moving”: