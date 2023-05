CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Granz Henman y protagonizada por Axel Stein y Diana Amft, “Muchas más hormigas entre las piernas” (“Hard Feelings” en inglés) es una película alemana de Netflix que mezcla el humor y el romance para abordar temas típicos de la adolescencia, como la identidad, la sexualidad, la amistad, el amor y los miedos.

La secuela de “Hormigas entre las piernas” (“Harte Jungs”) sigue a dúo de adolescentes que intentan salir adelante en la escuela, y en su amistad, mientras lidian con nuevos e incómodos impulsos, y con sus inoportunos sentimientos mutuos.

Los problemas de los protagonistas de “Muchas más hormigas entre las piernas” empiezan después de que un rayo cae cerca de ellos. A partir de ese momento, Charly y Paula comienzan a hablar con sus genitales, (“Willy”) y (“Hoo-ha”), respectivamente.

La vida de Charly cambia tras un rayo en la película alemana "Muchas más hormigas entre las piernas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MUCHAS MÁS HORMIGAS ENTRE LAS PIERNAS”?

Escuchar a Willy y Hoo-ha los lleva a pasar por situaciones cómicas y embarazosas. Aunque a ambos les sucede lo mismo ninguno se anima a compartir su secreto, así que solo se comportan de manera extraña entre ellos y con el resto de sus compañeros de escuela.

Después de un bochornoso video viral grabado por Marlene, Charly se vuelve popular y llama la atención de una estudiante de intercambio. Sin embargo, arruina su oportunidad cuando se embriaga ella en la fiesta de Marlene, quien lo lleva a su habitación y publica una foto de ellos juntos.

Pero eso no es lo único que Charly arruina esa noche. Paula trata de ayudarlo, pero él se comporta como un idiota. Al día siguiente, no recuerda nada y trata de hablar con su mejor amiga, sin embargo, ella no quiere saber nada de él, además, tiene otros problemas que resolver.

Después de autoexplorarse, Paula cambia su actitud y llama la atención de Constantin, quien la invita a la fiesta de su exnovia Marlene. La joven escucha a unas compañeras hablando mal de ella, así que quiere marcharse, pero su cita la convence de quedarse y la lleva a una habitación.

El momento de intimidad termina pronto debido a que Constantin tiene un pequeño problema que le causa mucha inseguridad. Paula lo tranquiliza y le promete no revelar nada de lo que sucedió. No obstante, él le dice varias mentiras a sus amigos y en cuestión de minutos surgen miles de rumores sobre Paula.

Paula lidia con las rumores en la escuela en la película alemana "Muchas más hormigas entre las piernas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MUCHAS MÁS HORMIGAS ENTRE LAS PIERNAS”?

Por supuesto, Paula confronta al mentiroso y amenaza con contar la verdad, pero Constantin le asegura que nadie creerá. Mientras lidia con el acoso en la escuela, Charly recurre a ella porque tiene problemas en su relación con Marlene. Cansada de todos, la joven le revela a su el engaño de sus respectivas citas.

Luego de ver a Marlene junto a Constantin en el baño, Charly llora desconsoladamente, se emborracha y decide cortar el problema de raíz, pero se detiene cuando descubre que Paula tiene el mismo problema. Aunque comparten un momento, no resuelven sus diferencias.

Charly tiene un plan para vengarse de Marlene y Constantin, pero necesita a Paula, quien acepta ir al baile y ayudarlo, sin embargo, aclara que no volverán a ser amigos. Con ayuda de la estudiante de intercambio, exhiben al patán y lo dejan en ridículo ante toda la escuela. No obstante, no es lo que los protagonistas de “Muchas más hormigas entre las piernas” buscaban.

Para remediar el daño, se suben al escenario y hacen reflexionar a sus compañeros. La película alemana de Netflix termina Charly y Paula acostándose, lo que finalmente silencia a Willy y Hoo-ha.