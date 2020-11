Flor Silvestre, una de las cantantes más populares de México que también protagonizó decenas de películas, murió el 25 de noviembre del 2020 a los 90 años. Espectáculos de Televisa informó sobre la fatal noticia confirmando que murió rodeada de su familia, incluido su hijo, el cantante y actor Pepe Aguilar.

Ellos se encontraban reunidos en Rancho el Soyate, el rancho de Zacatecas que una vez compartió con su difunto esposo, el cantante y actor Antonio Aguilar. Silvestre, que emergió como una estrella de la radio a finales de su adolescencia, firmó un contrato de grabación con Columbia Records en 1950.

Más pronto que tarde, comenzó a conseguir éxitos en su idioma natal, el español. Ese mismo año, apareció en sus dos primeras películas, “Primero soy Mexicano” y “Te besaré en la boca”, y a partir de allí su carrera como actriz se dispararía, apareciendo en casi más de 70 películas de las próximas cuatro décadas.

Su trayectoria ha servido como una inspiración para numerosos artistas en México y de habla hispana, además de ser muy querida por sus seres queridos. En esta nota haremos un repaso de su vida, biografía y todo lo que hizo para convertirse en la leyenda que hoy es en su país y el mundo.

HISTORIA DE FLOR SILVESTRE

Ella nació como Guillermina Jiménez Chabolla el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, México. Ya desde muy pequeña cantaba en público a los 13 años, y con el tiempo se especializó en géneros como el bolero y la ranchera, tomando su nombre artístico de la película de Dolores del Río de 1943 “Flor Silvestre”.

Luego de dos divorcios, conoció a Antonio Aguilera en 1950, cuando fue invitado a actuar en su programa de radio local. Hicieron la primera de muchas películas juntos en 1955 y se casaron media década después. Sus dos hijos, Antonio “Toño” Aguilar y José “Pepe” Aguilar, también son cantantes y actores.

Pepe Aguilar, cuatro veces ganador del Grammy, estuvo entre los que leyeron las nominaciones a los premios Grammy esta semana. Antonio Aguilar murió en 2007 luego de que el 5 de junio se hospitalizara en Médica Sur por una infección pulmonar, pero su estado ya era grave y el “Charro de México” dejó de existir.

En 1957, se mudó a Musart Records luego de grabar con Columbia Records y continuó acumulando éxitos, incluida una de sus canciones distintivas “Mi destino fue quererte” en 1964, mientras hacía películas y aparecía en el show de rodeo musical que era muy popular en México junto a su esposo.

Silvestre protagonizó junto a Toshiro Mifune y su esposo la película “Ánimas Trujano” de 1962, también conocida como “El hombre importante”, que obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera y a un Globo de Oro por Mejor Película Extranjera ese mismo año.

Entre los muchos premios y honores de Silvestre, se encuentran el Premio Especial Diosa de Plata 2013 de la Asociación de Periodistas Cinematográficos Mexicanos, la Medalla Eduardo Arozamena 2001 de la Asociación Nacional de Actores, la Medalla Pedro Infante 2001 del Día Mundial del Mariachi y la Mejor Actriz-Cantante Mexicana de 1972 de Record World.

También fue la gran mariscal del Desfile de la Independencia de México de 2008 en Los Ángeles. Ella siguió grabando y participando en las actividades de su país hasta el 16 de agosto del 2019, que estrenó un sencillo interpretando el tema “Gracias a la vida” de Violeta Parra por su cumpleaños. Un año y pocos meses después, Flor Silvestre partiría de este mundo en medio de sus seres queridos.

“Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar lo que me quede de vida, en el cerrito que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos”, comendó a Telediario cuando falleció su esposo Antonio Aguilar.

