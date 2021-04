Lee MacMillan, la reconocida influencer de viajes que se convirtió en una estrella al documentar sus aventuras junto a su expareja y su mascota, falleció el 26 de marzo. Tres días después de su muerte, su familia comunicó en la cuenta de Instagram de la joven de 28 años que ella decidió poner fin a sus días a causa de la depresión que sufría y por la que estaba luchando.

“Después de vivir una vida extraordinaria y luchar una valiente batalla contra la depresión, nuestros corazones están destrozados al compartir que Lee se quitó la vida el viernes (…). Si podemos hacer algo por Lee ahora, en medio de esta devastadora pérdida, es difundir el mensaje de que la salud mental es tan real como la salud física, y que la enfermedad puede afectar a cualquiera, sin importar lo improbable que parezca. Está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, es absolutamente necesario pedir ayuda”, escribieron.

Debido a que la noticia ha impactado a sus miles de seguidores, te contamos lo que pasó con la canadiense, quien se había comprometido hace algunas semanas a trabajar en su salud mental.

La joven siempre lucía una hermosa sonrisa en las fotos de sus aventuras. (Foto: Lee MacMillan / Instagram)

¿QUÉ PASÓ CON LA INFLUENCER?

MacMillan saltó a la fama junto a su novio Max Bidstrup y su perrito Occy por recorrer el mundo, específicamente Canadá y Sudamérica, en su furgoneta. Tanta era la aceptación de sus aventuras, que su canal de YouTube alcanzó cerca de medio millón de seguidores.

Sin embargo, cuando ella terminó en buenos términos con su novio en 2019, comenzaron a hostigarla en redes sociales. Su padre Wil dio a conocer que un usuario en línea, que se escondía en el anonimato, era quien comenzó con el ciberacoso, llegando a destruirla poco a poco.

“Él comenzó la narrativa, publicó un video dos días antes de que ella se quitara la vida”, dijo su progenitor desde Canadá a 7NEWS.com.au.

La influencer junto a sus cómplices de viajes y aventuras. (Foto: Lee MacMillan / Instagram)

LEE LUCHABA CONTRA LA DEPRESIÓN

La influencer, al saber que su salud mental no estaba bien, se sinceró con sus seres queridos y emprendió su lucha. “Recibía ayuda de profesionales, de familiares, de amigos. Tenía apoyo a su alrededor. No estaba sola, no estaba tratando de luchar contra esto sola. Sin embargo, sucumbió a esta terrible enfermedad. Tiene más matices de lo que podemos, apreciamos o entendemos”, se lee en el mismo comunicado.

“La vida es más compleja que una sola publicación en las redes sociales. Las cosas se complican. No crea lo que ve en línea. Sal al mundo y habla con tus seres queridos. Regístrese. Pregúnteles sinceramente cómo les está yendo. Esté disponible para ayudar. Escuchar. Ofrecer ayuda. Elimina el estigma de pedir ayuda (…). Y abraza fuerte a tus seres queridos. Diles que los amas. Porque la vida puede cambiar en un instante. La extrañaremos con cada fibra de nuestro corazón”, concluyeron.

La joven seguía luchando contra la enfermedad que padecía. (Foto: Lee MacMillan / Instagram)

¿QUÉ PASÓ TRAS EL FIN DE SU ROMANCE?

Tras compartir cinco años de amor y muchos viajes juntos, Max Bidstrup y Lee MacMillan terminaron su romance en 2019 en buenos términos. Como ella estaba de vacaciones viajó a principios de 2020 a Marruecos con un grupo de amigos.

Al regresar, todos hicieron cuarentena en la casa de la joven, tras ello cada quien tomó su camino, algo que podría haberla influenciado. “No ha estado deprimida en toda su vida ni nada por el estilo. Lee era una persona sociable, le encantaba estar cerca de los demás, el COVID-19 realmente lo hizo difícil”, dijo su padre.

Asimismo, dio a conocer que durante la pandemia comenzó a salir con un muchacho llamado Jordan Chiu de Santa Bárbara, California. Precisamente, es él quien anima a otros a hablar sobre sus conflictos de salud mental.

“Jordan me envió un video de Lee el día que se quitó la vida. Cuando la vi, se veía bien, se fue a nadar. Eso es algo que él la desafió a hacer, ir a nadar al océano todos los días. Tenía planes para el día, estaban destinados a recibir la vacuna COVID el sábado”, manifestó Will a 7NEWS.com.au.

Aparentemente, en la vida de la joven todo marchaba bien. (Foto: Lee MacMillan / Instagram)

¿QUÉ DIJO SU EXPAREJA?

Tras conocer la triste noticia, Max usó sus redes sociales para expresar lo que sentía. “Siempre fuiste tú. Fuiste lo mejor que me pasó. Eres la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti el día que nos conocimos, aunque tú fuiste la primera en atreverse a decir ‘Te quiero’. Nunca dejé de amarte Mountie, espero que lo sepas”.

Su muerte ha hecho que se abra una página de GoFundMe en su nombre con el propósito de crear una fundación que “promueva la conciencia sobre la salud mental y para combatir el ciberacoso”, según se lee en el perfil de MacMillan.