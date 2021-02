El mundo del espectáculo se vistió de luto tras conocer el deceso de Rodrigo Mejía, la madrugada del viernes 12 de febrero; la lamentable noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes. “La ANDI comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Mejía, actor mexicano recordado por su participación en los melodramas televisivos ‘El secreto oculto’, ‘Mundo de fieras’ y ‘Cuidado con el ángel’. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

La fecha de la partida del histrión coincide con el día que cumplía un aniversario más de amor y felicidad al lado de su esposa y madre de sus dos hijos, la conductora Gaby Crassus, quien usó sus redes sociales para escribir un desgarrador mensaje. “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? (…). Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos (…)”.

Sin duda, su fallecimiento ha dejado desconsolados a su pareja, menores hijos, familiares, amigos y seguidores, quienes no pueden creer que Mejía nos dejó a los 45 años. A continuación, te contamos de qué murió y quién fue este reconocido personaje.

A través de sus redes sociales, sus amigos lamentaron la muerte del actor. (Foto: Rodrigo Mejía / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ RODRIGO MEJÍA?

Rodrigo Mejía dejó de existir a los 45 años por complicaciones originadas a causa del coronavirus que le diagnosticaron. Días antes, el 9 de febrero, su hermano Salvador Mejía dio a conocer que el actor había salido positivo a una prueba para detectar si tenía el virus.

A través de su cuenta de Twitter, confirmó que estaba hospitalizado. “Mi hermano sigue dando la batalla contra la COVID-19. Fin del comunicado”, escribió.

Sin embargo, no es la única pérdida que sufre la familia, pues el progenitor del histrión también falleció. “Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia”, publicó Salvador.

Su repentina partida dejó consternados a sus familiares y amigos. (Foto: Rodrigo Mejía / Instagram)

SUS ÚLTIMAS SEMANAS DE VIDA

El actor dejó de existir en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde residía junto a su familia desde unos años. Hace poco había disfrutado de unas vacaciones con su esposa e hijos; precisamente, el 7 de enero, Rodrigo Mejía publicó en Instagram una foto donde sale comiendo en un restaurante. “Después de subir pirámides a comer se ha dicho”, fue su última publicación.

Asimismo, compartió en sus redes sociales una foto de su celebración por su octavo aniversario de bodas, el pasado 25 de noviembre de 2020. “Apenas 8 años atrás, así inició la vida junto a ti @gabycrassus y cada día que pasa te admiro y respeto, pero sobre todo ¡te amo más! Juntos de la mano vamos por esas bodas de oro. Te amo”.

RODRIGO MEJÍA SUFRÍA DE ANSIEDAD

Después de que el actor se alejó de las telenovelas en 2018, decidió usar sus redes sociales para contar que sufría de ansiedad. “Estoy cansado de sentirme así, de sufrir en silencio, de no poder gritar o llorar, de guardarme todo como una caja fuerte. Carajo, soy un ser humano con las emociones destrozadas, pero con muchas ganas de curarme y de poder ser feliz”, escribió en octubre del año pasado en su perfil de Instagram.

Asimismo, contó que estaba luchando para tener una vida feliz. “A partir de hoy empiezo a curarme. Si me ves mal ayúdame por favor, todos podemos crear una mejor versión de nuestros semejantes. Un abrazo a tiempo salva muchas vidas”.

El actor había tenido cuadros de depresión y ansiedad. (Foto: Rodrigo Mejía / Instagram)

¿QUIÉN FUE RODRIGO MEJÍA?

El actor Rodrigo Mejía, de 45 años, inició su carrera hace más de dos décadas, desarrollándose en gran parte en Televisa con producciones como “El juego de la vida”, “Mundo de fieras”, “Fuego en la sangre”, “Cuidado con el ángel”, “La rosa de Guadalupe”. En Telemundo participó en “Una maid en Manhattan” y en TV Azteca en “3 familias”, entre otras más.

Se casó el 25 de noviembre de 2012 con la presentadora de televisión de TV Azteca Gaby Crassus, fruto de amor tuvieron dos hijos: Matías, de 6 años, y Mauro, de 3.

La vez que el actor recordó su aniversario de bodas. (Foto: Rodrigo Mejía / Instagram)

SERIES DONDE PARTICIPÓ RODRIGO MEJÍA

“Control Z” (2020)

Serie de Netflix que tuvo como actores principales a Ana Becerril, Michael Ronda y Zión Moreno, y donde Rodrigo interpreta al papá de Natalia, personaje de Macarena García.

“Tres familias” (2017)

Telenovela de comedia familiar producida para TV Azteca. Está protagonizada Rodrigo Mejía, Ingrid Martz, Ulises de la Torre, Rocío García, Carlos Espejel y Alma Cero. En su rol como actor principal dio vida a Gonzalo Adolfo del Pedregal.

“Lo Imperdonable” (2015)

Telenovela mexicana producida para Televisa que tuvo en los roles protagónicos a Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras. Mejía dio vida al papá de Nicolás.

“Una Maid in Manhattan” (2011)

Telenovela estadounidense producida para la cadena de televisión Telemundo. Está protagonizada por Litzy y Eugenio Siller, en esta producción, Rodrigo Mejía dio vida a Gregorio ‘Goyo’.

“Cuidado con el Ángel” (2008)

Melodrama mexicano que tuvo al frente William Levy y Maite Perroni. Rodrigo interpretó a Nelson Acuña.

“Fuego en la Sangre” (2008)

Novela protagonizada por Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero. En esta producción, Mejía era Benito Uribe.

“Mundo de Fieras” (2007)

Esta telenovela mexicana producida para Televisa contó con los actores Edith González, Sebastián Rulli, César Évora, Ernesto Laguardia, entre otros. Rodrigo hizo el papel de Rogelio Cervantes.

“Soñar no Cuesta Nada” (2005)

Telenovela estadounidense protagonizada por Karyme Lozano y Cristián de la Fuente. Mejía interpretó a Mauricio Lizalde Pérez.