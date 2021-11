A sus 41 años el actor Caner Cindoruk es uno de los artistas turcos más famosos que se hizo conocido mundialmente luego que interpretara a Sarp Çeşmeli, en la telenovela “Mujer” (“Kadin”, en su idioma original); sin embargo, además de ser uno de los galanes más cotizados de Turquía se le considera como el doble de George Clooney.

A pesar que realizó estudios de Administración de Empresas, en la Universidad de Çukurova, siempre demostró un gran talento en la actuación lo que le sirvió para ser parte de importantes producciones en su país natal. Esta pasión por actuar inició en el instituto cuando organizaba y dirigía sus propias obras de teatro.

Tiene dos hermanos Munir Can Cindoruk (30) y Taner Cindoruk (39). Proviene de una familia de artistas, pues, su tío es Erdal Cindoruk, es un afamado actor teatral, y Zafer Doruk, su padre, es escritor de cuentos y ha ganado en dos ocasiones el premio Orhan Kemal Story Award.

Caner Cindoruk conoció la fama luego de interpretar a Sarp en “Mujer” y a Volkan en la telenovela “Infiel” donde participó junto a la actriz Cansu Dere (Asya). Debido a que se hizo conocido se le comparó con otros actores por su parecido físico.

Caner Cindoruk en la telenovela "Mujer".

CON QUÉ OTROS ACTORES FAMOSOS ES COMPARADO CANER CINDORUK

1. GEORGE CLOONEY

Caner Cindoruk, además de ser un gran actor en Turquía y que le ha servido para tener a miles de fanáticas alrededor del mundo posee algunos rasgos físicos parecidos al actor estadounidense George Clooney y ambos se caracterizan por su elegancia.

Con sus canas y su look formal Caner Condirouk se asemeja bastante a la estrella de Hollywood. Y esto puede ver en algunas fotografías publicadas por la estrella turca en su Instagram.

“Sí y me halaga. Siempre me encuentran parecidos (risas). En mi país, me comparan con dos actores turcos, Kadir Inanir y Fikret Hakan, y con el egipcio Omar Sharif”, precisó.

George Clooney es un famoso actor de los Estados Unidos.

2. KADIR INANIR

Con varios años en el mundo de la actuación el actor Kadir Inanir, es uno de los artistas más reconocidos en Turquía.

Nació el 15 de abril de 1949 en la localidad de Fatsa, una ciudad de la provincia de Ordu (Turquía). Como parte de su carrera profesional están 43 películas.

Debutó de manera profesional en el mundo de la actuación en 1967 e hizo su aparición en televisión en el 2004 en la telenovela “Bütün Çocuklarım” como Ali Yahya Kiroglu. En el mundo del cine se ha caracterizado por interpretar papeles de un tipo rudo y macho que lucha contra la injusticia.

Tiene como su socio a Türkan Şoray convirtiéndose en los más famosos del cine turco Yeşilçam.

Como parte de su labor de impulsar el arte cinematográfico en el 2013 cuando visitó Kosovo se reunió con el ministro de Cultura de Kosovo, Memli Krasniqi, quien fomentaba la cooperación cultural y cinematográfica entre Turquía y Kosovo.

Kadir Inanir es un famosos actor turco.

3. FIKRET HAKAN

El actor turco Fikret Hakan fue otro de los personajes más destacados en el mundo cinematográfico de su país.

Nació el 23 de abril de 1934 en Balikesir (Turquía). Sus padres fueron Gaffar y Fatma Belkıs. Precisamente, su madre era jefe de las enfermeras del hospital de la ciudad mientras que su padre se dedicó a ser maestro de literatura. Cuando era adolescente dejó Balikesir junto a sus padres y llegaron a Estambul.

Su carrera como actor inició en 1950 participando en obras de teatro y colaborando en revistas literarias. Su obra debut fue en 1951 cuando participó de la comedia “Evli mi bekar”, dirigido por Muhsin Ertugrul. Como parte de su trayectoria también hay muchas películas en las que participó.

Fue considerado un gran actor de cine turco lo que le sirvió para ganar del reconocimiento honorario como “Artista del Estado”, un prestigioso título otorgado por el gobierno turco.

Falleció el 11 de julio del 2017 en el hospital de Estambul tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón.

Fikret Hakan fue una gran estrella del cine turco.

4. OMAR SHARIF

El actor Michel Demitri Chalhoub, también conocido como Omar Sharif, fue un actor egipcio que durante más de tres décadas ha sido parte de importantes trabajos cinematografías.

Nació el 10 de abril de 1932, en Alejandría, Egipto. Tiene descendencia libanesa y desde muy pequeño demostró un gran talento para la actuación.

En 1950 inició su carrera en la actuación y fue parte de importantes películas británicas y estadounidenses como “Lawrence of Arabia” (1962), “Doctor Zhivago” (1965) y “Funny Girl” (1968).

Gracias a su gran trabajo en el cine fue nominado a un Premio Óscar de la Academia por su participación en “Lawrence de Arabia” y también ganó tres Globos de Oro y un Premio César.

Con el tiempo le diagnosticaron Alzheimer y falleció a los 83 años de un paro cardíaco.

Omar Sharif fue un actor que se hizo conocido a nivel mundial.

¿QUIÉN ES CANER CINDORUK?

Aunque estudió Administración de Empresas en la Universidad de Çukurova, ya había sentido la llamada de la interpretación, primero en las obras que se representaban en el instituto donde estudiaba bachillerato, después en el teatro universitario y más tarde en el profesional.

Fue así que Caner Cindoruk se dejó llevar por su pasión por el arte. Era algo inevitable ya que proviene de una familia de artistas. Su tío Erdal Cindoruk es un conocido actor de teatro, por lo que creció entre bambalinas, aprendiendo como espectador el mundo interpretativo.

En 2006 se trasladó a Estambul con cuatro amigos de la infancia, cuando ya tenía un considerable bagaje, ya que incluso había dirigido diversas obras teatrales, lo que le daba una visión amplia de su profesión.

Ese mismo año, Caner Cindoruk debutó en el cine con ‘Beynelmilel’, película que se estrenaba en diversos certámenes internacionales. Sin embargo, el reconocimiento llegó años después cuando rodó varias telenovelas que le hicieron ganar un lugar dentro de la industria.

Participó en “Mujer” e “infiel” donde miles de seguidores y fanáticos han resaltado su gran trabajo en la actuación.