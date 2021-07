La protagonista de ’'mujer’', Özge Özpirinçci, emocionó a sus seguidores con la noticia de su embarazo el pasado mes de junio. Esta vez, la futura mamá contó más detalles de su vida personal y profesional en una extensa entrevista para el medio español 10minutos. Enérgica e impaciente, la cautivadora actriz habló de sus inicios en el mundo artístico.

Özpirinçci estudió la carrera de Administración de Empresas y seguramente hubiera sido muy buena en su rubro si no se hubiera dejado convencer por su prima, quien la animó a rentabilizar su otra pasión, la actuación. Desde ese día empezó su carrera como actriz y sueña con trabajar en ello hasta el último de sus días.

No cabe duda que su paso por ’'Mujer’' ha marcado un antes y después en su vida profesional. La actriz reveló que su papel en la serie la cautivó desde el inicio: ’'Bahar me recordó al personaje de Roberto Benigni en la película La vida es bella y sentí que tenía que ser ella. Me siento orgullosa de interpretar un personaje tan fuerte y real. Necesitamos más historias de mujeres. Bahar me ha enseñado a ser agradecida y a enfrentar los obstáculos´´

¿CÓMO FUERON SUS INICIOS?

Como muchos actores, Özge empezó haciendo publicidad. De pequeña fue la imagen de un famosa marca de golosinas: ’'¡Me impactó verme en un gran cartel comiendo un dulce!’', refirió la joven para 10minutos. Así mismo, agradece a su hermano Emre, quien es siete años mayor que ella, por haberla incentivado a interpretar diversos personajes en su infancia.

’'Agradezco que tanto él, que ahora es escritor, como a mi prima Helin, que me animó a trabajar como actriz, aceleraran el proceso’', añadió.





¿ÖZGE ÖZPIRINÇCI TIENE HIJOS?

Si bien en la ficción es madre de dos pequeños, de quienes asegura recibió mucha ayuda para el desarrollo de su personaje, la actriz se encuentra embarazada de su primer hijo. Está muy emocionada por esta nueva etapa y no cree poder imaginar como será: ’'En general trato de no planificar, sino simplemente vivir, porque sé que cualquier cosa que planee será totalmente distinta.’’

ES PAREJA DE UN BURAK YAMANTÜRK

El popular romance inició hace más de seis años y desde el primer momento se hicieron inseparables. Ambos conocen las dificultades y alegrías de su carrera, por lo que es más sencillo para ellos llevar una vida expuesta. Aún no tienen planes de boda y no la consideran necesaria para formalizar su relación.

’' Amo a Burak, él es la familia que yo he elegido. Río y lloro con él, sueño y lucho con él: es mi pareja para siempre’', comenta la actriz que cumplió 16 semanas de embarazo.

¿QUÉ DISFRUTA HACER LA PROTAGONISTA DE ’'MUJER’' EN SUS TIEMPOS LIBRES?

La futura mamá disfruta de la buena compañía y algo rico que comer. Si bien su apretada agenda no le permite mucho tiempo para descansar, cuando se toma un día libre lo dedica a dar largas caminatas en la naturaleza junto a Burak y su perro.

’'Me gusta comer bien y beber vino con amigos mientras hablamos de la vida; nadar, el mar… A menudo, me echo en el sofá y no hago nada’', comenta entre risas.

La joven artista se encuentra en un gran momento personal y se estima que se convierta en madre a finales del 2021.