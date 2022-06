El episodio 1 llenó de emociones a los televidentes, quienes vieron traición, abuso de poder, un amor sincero y más.

Mientras Livia Brito da vida a Lucía Arizmendi, Marcus Ornellas encarna a Fernando Ortega.

¿Quiénes son los villanos de la telenovela “Mujer de nadie”?

Solo fue suficiente la emisión del primer capítulo de “Mujer de nadie” para que esta telenovela mexicana, producida por Giselle González para TelevisaUnivision, apunte a convertirse en nuevo éxito, algo que se vio reflejado en los altos niveles de audiencia, ya que superó los más de tres millones de espectadores.

De esta forma, la serie, estrenada el lunes 13 de junio por el canal de Las Estrellas, ya se encuentra dentro del ranking de las más vistas, por lo que el público espera con ansias el lanzamiento de un nuevo episodio. Por ello, te contamos todo lo que pasó en el episodio 1.

Cabe señalar que este melodrama es una versión de “Amarte es mi pecado”, de 2004, y ahora es protagonizada por la cubana Livia Brito y el brasileño Marcus Ornellas, quienes, junto a un elenco de lujo, entretendrán y cautivarán tus noches de lunes a viernes.

"Mujer de nadie" es la telenovela que promete cautivar las noches de los televidentes (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 1 DE “MUJER DE NADIE”?

En un inicio, “Mujer de nadie” se ubica 20 años atrás en San Jacinto Puebla, donde vemos a una niña llorar desconsoladamente. Ella es Lucía Arizmendi (Livia Brito), de quien sus compañeros se burlan diciéndole que no tiene madre. Su padre Jacobo (Marco Treviño) la tranquiliza y le señala que es mentira, pues la suya está en el cielo. Tras ello, se dirigen a su taller de alfarería que está en su casa y él le pregunta: “¿Qué te gustaría fabricar?”, a lo que contesta: “A mamá”.

Así pasan los años y aparecen estos dos personajes en la actualidad, mientras Lucía está terminando de hacer un jarro, su progenitor, quien está enfermo, la felicita. Ni bien, lo ve le consulta si ya sacó su cita con el neumólogo, pero él prefiere destinar ese dinero para adquirir más cosas, algo que la incomoda, por lo que ella hará ese trámite.

Lucía junto a su padre Jacobo, a quien adora y cuida su salud en "Mujer de nadie" (Foto: TelevisaUnivision)

UN AMOR NO TAN SINCERO

Cuando padre e hija conversaban, hace su aparición Alfredo (Arap Bethke), el novio de la muchacha, alguien que no da buena espina a Jacobo y le muestra su antipatía, pero ella está perdidamente enamorada y salen a pasear. Cuando llegan al proyecto de su pareja, este le dice que ni bien reciba el presupuesto quiere casarse y construir una casa para los dos, pero la joven le pide que no se precipite, ya que primero busca el bienestar de su papá y tener un puesto en Talavera, y luego viajar y conocer el mundo, obviamente con él.

Mientras hacen sus planes, aparece Heriberto Valdez Peña (Roberto Soto), quien mira de manera descarada a Lucía, por lo que ella decide retirarse, pues este es quien financia la construcción de su pareja y no quiere ocasionar problemas. Cuando se va, este hombre le consulta al joven si ya le dijo a su novia que el hotel boutique es un fracaso, pero él le señala que los proveedores son los que le quedaron mal con el material y le pide que no le quite su inversión. “Deja de llorar pidiendo que te salve, Alfredo”, le contesta.

Alfredo jura estar muy enamorado de Lucía, pero su padre Jacobo no está convencido de sus sentimientos (Foto: TelevisaUnivision)

UNA DOBLE VIDA

Pese a que Alfredo le jura amor y lealtad a Lucía, en una escena lo vemos con otra pareja. Se trata nada más y nada menos que de Michelle (Alexa Martín), la hermana del personaje principal. Aunque ella siente que su novio no está muy al pendiente de ella, pues en varias ocasiones ha llegado a sus citas, cree en todo lo que le dice.

Incluso, la muchacha le ha pedido consejos a su hermano para que le diga cómo proponerle a su pareja que necesita verlo más sin que se sienta absorbido por ella.

En "Mujer de nadie", Alfredo tiene un relación paralela con Lucía y Michelle (Foto: TelevisaUnivision)

NEGOCIOS TURBIOS

En el Puerto de Veracruz, Fernando Ortega (Marcus Ornellas) y Diego Altamirano (Sergio Bonilla) lanzan su empresa de transportes especializados, y aunque recién se haya inaugurado ya tienen un cliente, algo que genera sospechas en el personaje principal. Cuando le comentan que es para trasladar material eléctrico, Fernando prefiere revisar algunas cajas; si bien, le aceptan algunas, cuando pide una en específico, ellos le enseñan un maletín lleno de dinero. Él lo rechaza. Lo que él no imagina es que su hermano Carlos (Luis Arrieta) es quien había recomendado su nuevo negocio para hacer ese envío.

En una de las escenas vemos a este joven siendo interrogado. “Sabes por qué te hemos traído, ¿verdad?”, le consultan. “Supongo tiene que ver con mi hermano”, les contesta. En ese instante, le reclaman que Fernando no quiso ver el dinero, por lo que él se justifica diciendo que se cree alguien perfecto. De inmediato le comentan que tienen un negocio grande y si estaba dispuesto a seguir con ellos, pese a poner en riesgo la empresa de su hermano. Él acepta.

Pero este no es el único lío en el que está metido, pues cuando su madre Martha Ibarra de Ortega (Verónica Langer) le reclama por el dinero que sacó préstamo para su “negocio”, pues ya debe pagarlo, este le dice que no podía hablar del fraude. Lo peor es que los plazos para pagar se vencieron y llegan a su casa para entregarle a la señora la última notificación, caso contrario embargarían el inmueble. Fernando y su hermana Michelle se enteran de lo sucedido, pero no saben exactamente la razón de la deuda ni quién es el responsable.

Carlos es quien recomendó el negocio de su hermano Fernando para hacer traslados ilícitos en "Mujer de nadie" (Foto: TelevisaUnivision)

UN TRATO PELIGROSO

Alfredo busca a Heriberto para que no retire su inversión y pueda continuar con su proyecto, pero este recibe a cambio una propuesta que al inicio lo enoja, pero termina aceptando. El hombre quiere a Lucía. “No deberías de ofenderte, viniste a negociar”, le dice. Ante la reacción del muchacho, quien lo llama “cerdo”, le contesta que ni bien le quite su apoyo, su obra se paraliza. Ante el temor de fracasar, le manda un arreglo de chocolates y una caja con una dedicatoria a su novia. Ella está muy feliz, pero su padre al ver los regalos le pide que mantenga los ojos bien abiertos porque no lo conocen bien, pero la joven le dice que ambos se aman.

Tras mirar el obsequio, ella decide cambiarse de ropa y probarse el vestido con el que irá a la premiación de alfareros destacados, pero algo anda mal, ya que una cámara pequeña está en la caja que le regaló y graba sus movimientos sin que se dé cuenta. En las escenas se ve a alguien haciendo capturas de Lucía en prendas íntimas y se las envía a Heriberto.

Ya en la noche, la hija de Jacobo gana el premio, pero no está feliz, pues su novio no llegó al evento. Ella no imagina que es él quien la grabó y sacó fotos de ella casi desnuda. A las horas, ya cuando está en su casa, Alfredo llega y le pide perdón por no asistir, pues – según él – estaba en una reunión importante. De inmediato, le dice que se casen y se vayan de San Jacinto para buscar oportunidades en otro lado, a lo Lucía le dice que más pareciera que estaba buscando huir, él no dice nada y vuelve a pedirle perdón, algo que obtiene.

Alfredo hace capturas de Lucía en prendas íntimas para mandárselas a Heriberto, tal como acordaron en "Mujer de nadie" (Foto: TeleisaUnivision)

LO PEOR ESTÁ POR VENIR

Al día siguiente, Alfredo se dirige a su obra, pero esta fue clausurada. Heriberto llega y se burla de su situación, pero él le contesta que ya había cumplido su trato con las fotos. “A pesar de haberte mostrado como el novio indignado, estás listo para dar el siguiente paso. No me basta tener a Lucía en mi celular, la quiero entre mis brazos y tú me la vas a traer”, le manifiesta.

Al quedarse sin opciones, llama a su pareja para decirle que le tiene una sorpresa, ya que la decoración del hotel que está construyendo quiere que sea de Talavera, por lo que le pide se dé una vuelta.

Ella va a su encuentro, pero cuando llama a Alfredo hace su aparición Heriberto, quien le da la bienvenida y cuando Lucía le consulta qué estaba haciendo ahí, le responde que quería platicar. “Las fotos apenas y te hacen justicia. Una mujer como tú: hermosa y talentosa merece una vida llena de lujos, de dinero y poder. No naciste para vender Talavera en una tiendita de pueblo, naciste para algo más grande y yo quiero cumplirte tus sueños. Conmigo vas a conocer el mundo, te llevaré al paraíso. Este es el mejor negocio de tu vida”, le comenta. La muchacha le responde que jamás iba a estar con él, pues era a quien más le tenía asco en su vida.

Él no está dispuesto a obtener un no como respuesta y forcejean hasta que recibe una cachetada, por lo que intenta amarrarla para abusar de ella, pero la joven logra sacar una de sus manos y con un trozo de madera lo golpea en la cabeza y huye. Heriberto pide a sus trabajadores que vayan por ella. Mientras Lucía escapa, por fortuna pasaba por el lugar Fernando, quien casi la atropella, y la hace subir a su carro, aunque en un inicio ella lo rechaza, luego termina aceptando.

El momento en el que Fernando protege y hace huir a Lucía en su carro (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUÉ OTRAS COSAS PASARON EN EL CAPÍTULO 1?

En una de las escenas vemos a Isaura Henderson de Arizmendi (Cynthia Klitbo), quien ahora es la nueva pareja de Jacobo, estar empeñada en que Lucía se case con Alfredo para que los “saque de pobres”. Pero además de esta obsesión, ella es ludópata, por lo que se ha endeudado en el casino de Heriberto, quien ya no quiere verla por ahí, a menos que le lleve las escrituras de la casa de su esposo y tendrá una línea de crédito abierta en el lugar. En otro momento, mientras ordena algunas cosas de su marido, encuentra la foto de una mujer con la dedicatoria: “Siempre tuya, Alejandra (Azela Robinson)”, cuando le pregunta quién es ella, él no sabe qué contestar.

En otras escenas se vio a los alfareros del corredor comercial San Jacinto ser hostigados por la policía, por orden de Gertrudis Valdepeña de Valdez (Rosa María Bianchi), hermana de Juventino (Adalberto Parra), presidente municipal. Ella quiere limpia esa zona porque debe recibir inversionistas chinos. Si bien, cuestiona al miembro del orden por no cumplir con su deber y dejarse amedrentar por Lucía, lo cierto es que ambos son amantes.

También vimos a Fernando estar con una joven muy atractiva, quien no quiere contarle nada sobre su vida y prefiere mantener todo de esa manera, entre las cuatro paredes de una habitación. Ella es Roxana (Carmen Aub) que se pone un tanto celosa cuando él decide marcharse.