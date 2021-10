La telenovela turca “Mujer” (“Kadin” en su idioma original) dejó una huella imborrable en las personas que vieron la trama que gira en torno de Bahar Cesmeli. Si bien, la historia envolvió a la audiencia desde el comienzo por las desventuras que vive la protagonista siendo una niña hasta que se casa cuando pierde a su esposo, su infortunio no hubiese sido peor si es que su hermanastra hubiera contribuido a sus desgracias.

Pero en medio de todas las desgracias que debió afrontar, la actriz principal no hubiera podido salir adelante si es que no contaba con el apoyo de su padrastro Enver Sarikadi, algo que lo hizo ser querido no solo dentro de los estudios de grabación, sino también ganándose el cariño del público.

Tras el fin de la serie, el actor Serif Erol, quien dio a vida a dicho personaje, continuó con sus proyectos y ahora forma parte de “Camdaki Kiz” (“Chica en el cristal” en español), donde se ha ganado la admiración de todos, tanto así que decidieron sorprenderlo.

La cara de sorpresa de Enver en "Mujer" en una de las escenas de la telenovela turca (Foto: Med Yapım y MF Yapım)

¿CUÁL FUE LA EMOTIVA SORPRESA QUE RECIBIÓ SERIF EROL?

Serif Erol recibió una sorpresa de parte del equipo de “Camdaki Kiz” el día de su cumpleaños, que se celebró el pasado 8 de octubre.

Resulta que, como esa fecha tenía que grabar, él decidió pasar como cualquier otro día su cumpleaños número 58. Todo transcurría como lo había planificado hasta que llamaron a la puerta del ambiente donde se encontraba.

Serif Erol siendo sorprendido en su cumpleaños 58 (Foto: Twitter del elenco de Camdaki Kiz)

Debido a que todo estaba coordinado, el actor abrió la puerta y lo que vio lo emocionó demasiado: sus compañeros estaban fuera con una torta y velas encendidas, y ni bien lo vieron comenzaron a cantarle y desearle muchos éxitos.

La reacción de Erol, quien al principio no comprendía, fue captada en un video de 15 segundos. Al notar que se trataba de un festejo por su cumpleaños, sonrió, se agarró la cabeza y se mostró más que feliz.

El equipo de la serie #CamdakiKız celebra el cumpleaños del actor #ŞerifErol. 🎂 pic.twitter.com/NFPDQj5WTD — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) October 9, 2021

¿QUIÉN ES SERIF EROL?

Serif Erol es un actor turco de teatro, cine y televisión. Además, es guionista y locutor. Aunque estudió Física y se graduó en Economía, se inclinó por el mundo de la actuación, donde cuenta con cerca de producciones.

Su papel como Enver en “Mujer” lo llevó a ser reconocido internacionalmente. Entre otros trabajos actuó en “Matrimonio por sorpresa”, “Ögretmen”, “Menajerimi Ara” y ahora “Camdaki Kiz”.