La telenovela turca “Mujer” se ha convertido en una de las más vistas en España. La historia de ‘Bahar’, una joven que se queda viuda con dos niños pequeños tras la muerte de su marido en un accidente, ha conmovido a miles de personas.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce qué piensa realmente Özge Özpirinçci sobre Bahar

Si bien el personaje de ‘Bahar’ es uno de los más queridos de la historia, se podría decir que el más odiado es el de ‘Sirin’, hermana de la protagonista y quien mantenía una relación amorosa con su difunto marido.

Seray Kaya quien interpreta a ‘Sirin’ en telenovela turca “Kadin”, nombre original de la producción, brindó detalles de su personaje en una entrevista para la revista española Diez minutos.

La actriz turca reveló que trabajar en una peluquería le hizo descubrir su pasión (Foto: Seray Kaya / Instagram)

SERAY KAYA SOBRE SU PERSONAJE SIRIN EN LA TELENOVELA “MADRE”

A sus 30 años, la actriz turca Seray Kaya, quien da vida a ‘Sirin’ en “Mujer”, se siente agradecida por todo lo que ha logrado hasta el momento, aunque su personaje suele provocar malos comentarios, ella se siente muy bien.

“A mí incluso los amigos me decían que me odiaban, y me preguntaban qué había hecho con la buena de Seray. Eso me hacía sentir genial”, expresó la actriz.

Cuando le ofrecieron trabajar en la novela, no dudó ni un segundo pues le atrajo enseguida la personalidad de ‘Sirin’, aunque su comportamiento es totalmente diferente al de ella.

(Foto: Instagram/Seray Kaya)

Por otro lado, la joven actriz reveló que en el 2012 ella escribió una historia para un cortometraje sobre una niña esquizoide, que le llevó un gran trabajo de investigación, pero el proyecto no salió. Pensó que su esfuerzo se había desperdiciado, pero al final su personaje de ‘Sirin’ la estaba esperando.

“En 2012 escribí una historia para un cortometraje sobre una niña esquizoide, que me llevó un gran trabajo de investigación, leí y vi muchas películas sobre el tema, hablé con médicos… El proyecto no salió y lamenté que mi esfuerzo se desperdiciara. No fue así, Sirin me estaba esperando y por fin cumplí mi sueño”, manifestó Seray Kaya.

Una de las características físicas de ‘Sirin’ que más le llama la atención al público es su melena rizada. Cualquiera que ve la novela pensaría que es el cabello natural de la actriz; sin embargo, Seray reveló que su pelo es liso.

“Mi pelo es liso pero un día, durante los ensayos previos al rodaje, me presenté con el rizado y a la directora, Merve Girgin, le gustó. Curiosamente, cuando Sirin empieza a alisárselo a mí me costaba más trabajo interpretarla”, detalló la actriz turca.

(Foto: Instagram/Seray Kaya)

Seray Kaya se dio cuenta de su pasión por la actuación cuando a los 14 años comenzó a trabajar para una peluquera. Ahí ella maquillaba a artistas y, aunque amaba lo que hacía, notó que su amor por la interpretación era mayor. Es por eso que los fines de semana asistía a cursos de actuación y se presentaba en audiciones. Estuvo así dos años hasta que la contrataron en la serie Huzur Sokagi, en 2012, y tuvo que dejar su trabajo.