“Kadın”, la serie de televisión turca de larga duración, está preparada para despedirse del público. En las condiciones altamente competitivas de la industria de la televisión turca, es bastante difícil continuar tanto tiempo, sin embargo, “Mujer” es el drama turco ha hecho un gran trabajo de una forma u otra.

Tantas audiencias de la serie se han hecho constantemente la misma pregunta. Es una gran cuestión de curiosidad si la serie llega al final o no. Entonces, las preguntas encontraron la respuesta hace un par de semanas. El pasado martes 4 de febrero, “Kadın” estuvo en pantalla con el episodio final número 81.

No se ha anunciado la razón por la que el drama de la televisión turca llegó al final. Sin embargo, los principales papeles protagónicos como Caner Cindoruk y Bennu Yıldırımlar abandonaron la serie. Y estos hechos levantaron las sospechas para el final de la serie. Las sospechas se hicieron realidad, así que la serie también llegó a su fin.

Uno de los personajes de la serie fue Feyyas Duman quien interpretaba a Arif en la trama, su papel logró tener más protagonismo a partir de la segunda y tercera temporada. Aunque actualmente haya recibido gran aceptación en la audiencia, el actor tuvo que pasar por cosas muy difíciles para poder lograr su sueño, convertirse en actor y lograr reconocimiento.

LOS MOMENTOS DIFÍCILES QUE VIVIÓ FEYYAZ DAUMAN ACTOR DE “KADIN”

“Mujer” fue vendida a más de 50 países, entre estos, España, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, luego de convertirse en uno de los mayores fenómenos televisivos en su nación de origen (Foto: Instagram)

Feyyaz Duman nació el 14 de junio de 1982. Es un actor turco de ascendencia kurda. Duman nació en 1982 en Mardin. Se graduó del Conservatorio Estatal de la Universidad Técnica de Estambul con un título en estudios de danza folclórica. Luego se mudó a Nueva York para tomar lecciones de actuación y regresó a Turquía después de 5 años.

Con su papel en la película “Annemin Şarkısı”, ganó el premio al Mejor Actor en el 51º Festival Internacional de Cine de Golden Orange. Hizo su debut televisivo en 2016 con un papel recurrente en “İçerde”. Su gran avance llegó con su interpretación del personaje Arif en la serie dramática de Fox “Kadın”.

Feyyaz Duaman, afirma no haber tenido una infancia fácil, desde muy temprana edad tuvo que comenzar a trabajar, muchas veces le correspondía trabajar en actividades que no le gustaban mucho pero aún así continuó. En Diez Minutos el actor contó: “Con 12 años, mi padre me apuntó a clases de baile, música y teatro, pero no fue hasta los 17 que entendí que quería ser actor el resto de mi vida. Fue cuando nos llevaron de gira por Turquía y Europa con el teatro”.

Feyyaz se graduó del Conservatorio Estatal de la Universidad Técnica de Estambul. (Foto: Instagram)

Estando en Nueva York y mientras estudiaba logró conseguir trabajo en una fábrica de quesos para poder pagar su estadía y estudios, para él, este trabajo requería un gran desgaste físico para él y que al final le causó una hernia discal. Luego que logró su papel en “Kadin”, el actor asegura que su carrera tiene un antes y un después.

Feyyaz interpreta a Arif, hijo del casero de Bahar y dueño de la cafetería que se encuentra al otro lado del piso de la protagonista. Tras su figura de hombre apuesto, carismático y conquistador se encuentra Feyyaz Duman, el actor que lo interpreta y que ha encontrado en “Mujer” su primera gran oportunidad en la televisión.

¿DE QUÉ TRATA “MUJER”?

"Kadin" en sus tres temporadas logró gran aceptación en la audiencia. (Foto: Med Yapim)

“Kadın” (“Mujer” en español) es una serie de televisión turca de 2017, coproducida por Med Yapım y MF Yapım para Fox Turquía. Esta telenovela es una adaptación de “Woman”, un drama japonés escrito por Yuji Sakamoto. La novela cuenta la historia de Bahar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía 8 años, y que con el pasar del tiempo conoce a Sarp, de quien se enamora perdidamente.

Después de algunos años juntos, ella queda viuda, y aunque está destruida por la pérdida, decide salir adelante por sus pequeños hijos Nisan y Doruk. Por otro lado, cuando su madre regrese a su vida después de veinte años, Bahar deberá enfrentar su pasado.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MUJER”?

"Kadin" es una serie de televisión turca de 2017, coproducida por Med Yapım y MF Yapım para Fox Turquía. Es una adaptación del drama japoné "Woman". (Foto: Fox Turquía)

“Mujer”, protagonizada por Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk y Bennu Yıldırımlar, se estrenó en octubre de 2017, logrando conquistar al público turco. Cuando llegó a España, el pasado 7 de julio, se convirtió en un auténtico fenómeno de audiencia. Esta ficción cuenta con tres temporadas y 81 episodios. Las dos primeras entregas tienen 32 capítulos mientras que, la última tiene 17 episodios.