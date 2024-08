Es momento de celebrar y 30 años de trayectoria musical en la escena local no se cumplen todos los días. La icónica banda de punk rock nacional Aeropajitas tiene todo listo para dar un potente e inolvidable concierto con grandes invitados y sorpresas. Aquí te cuento lo que necesitas saber, así como cuándo y dónde será.

La agrupación peruana hará un repaso por toda su discografía y además tendrá como invitados especiales a 6 Voltios, ...Por Hablar, Tragokorto, 3 al hilo, Héroe Inocente, Hastakinomas, Decisión Final, Neuronas Muertas y el Terrible y los Cenobitas.

Aeropajitas es una banda de punk rock formada en 1994 y cuyos integrantes son Julio Silva “Macha” (voz), Eduardo Nuñez (guitarra), Javier Chunga (guitarra), Luigi Valdivia (bajo) y Bruno Gadea (batería). La banda peruana a lo largo de su trayectoria ha realizado giras por USA, Argentina, Chile y Colombia. Han compartido escenario con agrupaciones de la talla de The Offspring, Bad Religion, La polla records, The Adicts, The Hives, 2 minutos, The Vibrators entre otros, y es sin duda una de las más importantes y representativas del punk rock en nuestro país y Latinoamérica. La más reciente producción musical de Aeropajitas, “Alma Rota”, fue lanzada en el 2022 y contiene trece temas de punk, rock y hardcore.

El show especial por los 30 años de Aeropajitas será este sábado 7 de setiembre en el Centro de Convenciones Festiva. Las entradas para la celebración están a la venta a través de JOINNUS.