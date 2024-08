Ya tienen 6 álbumes de estudio y 1 en vivo y están a poco de lanzar uno nuevo. Campo de Almas está imparable y con 30 años de trayectoria continúa demostrando por qué es una de las bandas de culto del rock peruano con más éxito en suelo nacional. A poco de lanzar el séptimo disco de estudio, se prepara para un gran concierto en Barranco.

“Seguimos en vigencia porque siempre somos honestos con nuestro público y con nosotros mismos. Nunca hemos buscado hacer música que sea parte de la moda, sino ser nosotros mismos. Tampoco pensamos en fórmulas, solo en mantener nuestra esencia, aunque eso implique no tener mucha difusión”, menciona Esteban Gayoso.

La historia de Campo de Almas empieza en la ciudad de Trujillo en el año 1994, teniendo en la batuta a los hermanos Esteban y Benjamín Gayoso, en la guitarra y el bajo respectivamente. Al trasladarse a Lima, se integran a la banda Gabriel Sotillo como vocalista, y Álvaro Fernández en la batería.

La agrupación no solo ha sabido mantenerse, sino que también traspasó las fronteras y grabó discos fuera del país: Miami (Estados Unidos) y España. Además, más de ocho de sus videos, entre los años 2000 y 2005, fueron transmitidos a nivel internacional por la cadena MTV Latinoamérica. Dos de ellos llegaron al número uno de la afamada cadena.

Actualmente, la banda se encuentra ultimando los detalles para el lanzamiento de su nuevo disco, el séptimo en su haber, el mismo que desde el anuncio hecho en las redes sociales ha generado expectativa. En esta oportunidad, Campo de Almas trabaja de la mano de Manuel Garrido Lecca, reconocido productor musical peruano tres veces nominado a los Latin Grammys.

“Aún nos consideramos un grupo underground que no suena en la radio, pero gracias a nuestros seguidores tenemos un título más importante que ser los que más venden: una banda de culto. Algo que nadie te dice es que la ventaja de no ser un grupo que suene en la radio es que nuestros seguidores se saben todas las canciones y no solo una que se repite en bucle”, agrega Esteban Gayoso.

Como antesala al lanzamiento del nuevo disco, Campo de Almas se presentará este sábado 10 de agosto en La Noche de Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.