El jueves 8 de agosto el Cocodrilo Verde recibirá en sus escenarios a Peluka Núñez, guitarrista, cantautor y ex miembro de la banda de Pedro Suárez-Vértiz, quien llega con un concierto muy especial, donde nos presentará su nueva canción “Macerado en Amor”, además de sus clásicos temas de sus anteriores discos.

La canción, que fue estrenada el último fin de semana, nos habla sobre cómo el amor que nos rodea, en todas sus formas, poco a poco nos convierte en mejores personas de manera integral. Además, ya cuenta con videoclip oficial, dirigido por el reconocido realizador de videos Armando Masías. Esta canción formará parte de un álbum que se lanzará próximamente.

Sobre el concierto y el single, Peluka nos comenta: “Estoy con muchas ganas de tocar en el Cocodrilo Verde. Me emociona mucho tocarles por primera vez “Macerado en Amor” y espero que el jueves 8 la gente quede tan macerada en amor como yo”, comenta el cantautor y guitarrista. Sobre el nuevo tema, Peluka Núñez acota: “Macerado en Amor es una canción muy especial para mí, no sólo por ser el primer single de mi próxima producción, sino porque Pedro Suárez-Vértiz, amigo muy querido, la pudo escuchar y me dijo que le gustó mucho y que la grabara, poco tiempo antes de su partida”, manifestó.

Finalmente, el concierto de Peluka Núñez se realizará este jueves 8 de agosto en el Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores) a las 8.30pm, en donde abrirá el show el talentoso cantautor Álvaro Manrique. Las entradas tienen un costo de s/50.00 y en preventa a s/40.00 al teléfono