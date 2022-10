Luego de su destacada participación en “La casa de los famosos 2” de Telemundo, donde llegó a la gran final, Nacho Casano se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión, aumentando sus seguidores en redes sociales e iniciando una relación con Daniella Navarro.

Y es que en las últimas semanas de la competencia se vio al actor argentino muy cariñoso con la modelo venezolana, pese a las diferencias que habían tenido en los primeros días del programa de Telemundo, por lo que decidieron iniciar una relación, la cual hicieron oficial hace unos días.

Por eso, conoce 10 importantes datos de la celeb de Estados Unidos, que se ha vuelto muy popular en los últimos días.

Nacho Casano inició una relación con Daniella Navarro cuando estuvieron en "La casa de los famosos 2" (Foto: Nacho Casano / Instagram)

10 datos de Nacho Casano

Nunca actuó en su país natal

Pese a haber hecho una gran carrera en México, Nacho Casano nació un 6 de julio de 1980 en Buenos Aires, Argentina, donde completó sus estudios superiores.

Como dato curioso, el actor nunca trabajó en ninguna producción de la televisión argentina, pues inició su carrera lejos de su país natal.

Fue un cotizado modelo

Antes de ser actor, Ignacio Casano fue modelo y participó en algunas campañas, las cuales lo llevaron a países de Asia, Europa y América.

Luego de esta experiencia inicia sus estudios para convertirse en actor, estudiando en RCN Televisión y posteriormente viajando a México para unirse al Centro de Educación Artística de Televisa.

Nacho Casano inició su carrera en el modelaje trabajando en algunos países de Asia, Europa y América (Foto: Nacho Casano / Instagram)

Una persona de carácter fuerte

Previo a su ingreso a “La casa de los famosos”, varios de los integrantes fueron invitados a presentarse, para que los seguidores puedan identificar cuál es la actitud de cada uno. “Enojón, soy gruñón, eso lo tengo, no me enorgullece, pero así soy”, se definió.

Del mismo modo, el argentino adelantó que no toleraría faltas de respeto de sus compañeros. “Creo que como seres humanos tenemos un bagaje de herramientas enorme para faltarnos el respeto los unos a los otros y simplemente no querer entender esta regla tan simple de ‘no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan’”, advirtió.

Los estudios de Nacho Casano

Si bien el público identifica a Casano como actor y modelo, lo cierto es que antes de iniciar su carrera artística, el argentino fue parte de dos carreras universitarias.

Antes de viajar a Colombia, Nacho se graduó como licenciado en administración de empresas y realizó estudios de Psicología durante tres años.

El actor nacido en Argentina ha mostrado orgulloso su amor en redes sociales (Foto: Nacho Casano / Instagram)

Duplicó sus seguidores en redes sociales

Si bien siempre ha sido una figura reconocida en la televisión mexicana, esto no se veía en su cantidad de seguidores en redes sociales, pues previo a su ingreso a “La casa de los famosos”, Nacho contaba con poco más de 200 mil seguidores.

Sin embargo, tras conseguir el cuarto lugar en el reality, el argentino aumentó la cantidad de seguidores a más de 418 mil en su cuenta verificada de Instagram.

Es vegano

Al igual que varios artistas de la televisión, como Livia Brito y Carmen Villalobos, Nacho ha elegido eliminar los productos de procedencia animal de su dieta, prefiriendo opciones vegetales como sustituto en su alimentación.

El actor, que suele compartir fotos luciendo su trabajado físico, se ha propuesto demostrar de que no se necesita del consumo de proteína animal para el trabajo muscular.

Al histrión le cuida mantener su figura practicando deporte (Foto: Nacho Casano / Instagram)

Ha protagonizado una novela

Uno de los indicadores de éxito para muchos actores es la cantidad de producciones en las que obtuvieron un papel protagónico, pues esto demuestra que poseen la confianza para llevar a cabo un proyecto.

En el caso de Nacho, este ya ha tenido la oportunidad de ser uno de los actores principales, cuando el productor Carlos Moreno le encargó ser parte de “A que no me dejas”.

Su relación con Daniella Navarro

Uno de los romances más sonados de “La casa de los famosos” es el que iniciaron Nacho y Daniella en las últimas semanas, la cual superó las críticas de sus propios compañeros.

Incluso, los actores se han mostrado muy unidos, recorriendo varios programas y hasta anunciando una obra teatral, la cual tuvo que ser cancelada, pese al éxito en la venta de boletos.

Nacho Casano reveló el regalo que le brindó a Daniella Navarro (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

Ha mantenido su vida privada en secreto

La relación con Daniella Navarro es una de las primeras que se le conoce al argentino, pues previo a esto, nunca dio indicios de tener vínculos con otra persona. Sin embargo, durante un segmento de “La casa de los famosos”, Laura Bozzo lo acusó de haber tenido un romance con un ejecutivo de Televisa.

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Todo el mundo comentaba que a él lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, disparó Laura.

Su desconocida experiencia como conductor en Ritmoson Latino

Luego de estudiar en el CEA de Televisa, Nacho Casano fue convocado por Ritmoson Latino para formar parte de uno de los programas de la señal musical.

Fue así como el argentino se unió a “Pata de Perro” en 2010, un programa de variedad del canal que, actualmente, es Telehit Music.