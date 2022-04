La segunda temporada de “La casa de los famosos” está cada vez más cerca, por lo que se vienen revelando poco a poco los nombres de sus próximos inquilinos. Si bien, la primera confirmada fue la controvertida Niurka Marcos, a ella se están sumando varios personajes que prometen igual o mayor espectáculo que la primera edición. Uno de ellos es Ignacio Casano, quien dijo que pertenecer al exitoso reality es todo un reto.

“Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en ‘La Casa de los Famosos 2′. ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”, escribió en su cuenta de Instagram, donde recibió el respaldo de sus cerca de 300 mil seguidores.

Durante una entrevista con “Hoy Día”, señaló que entrará con la mejor de las actitudes, lo cual no quiere decir que no llegue a tener desacuerdos con el resto de sus compañeros en algún momento. “La herramienta más importante de un actor es esta: dejar pasar lo que no te hace bien, lo que te molesta. Yo voy a pasarla bien. Toda la convivencia trae conflictos (…). Ocho personas durmiendo en una misma habitación es salvaje”.

Si aún no sabes quién es exactamente este participante del programa de Telemundo, que llegará a las pantallas el próximo martes 10 de mayo; no te preocupes, que a continuación te lo contamos.

12 DATOS SOBRE NACHO CASANO

Todos los datos que debes conocer de Ignacio ‘Nacho’ Casano, quien dijo que tiene un poco de miedo de sus “pocas pulgas” a las faltas de respeto que puedan ocurrir durante la convivencia.

1. Nacimiento y edad

Ignacio Casano nació en Buenos Aires, Argentina, el 6 de julio de 1980 y actualmente tiene 41 años. Es el segundo de tres hermanos.

2. Estudios universitarios

Tiene una licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con tres años de estudio en la licenciatura de Psicología.

El actor asegura que no le gusta mezclar su vida personal con la profesional

3. Es modelo

Inició su carrera en el modelaje llegando a trabajar en algunos países de Asia, Europa y América.

4. Interés por la actuación

Cuando Nacho estuvo en Colombia sintió interés por la actuación y se inscribió a cursos en RCN Televisión.

Una imagen de 2007 cuando Ignacio iniciaba en el mundo del modelaje

5. Carrera actoral

Como estaba empeñado en formarse en el mundo de la interpretación, viajó a México en 2007 e ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, donde recibió diferentes capacitaciones para conducción, actuación y neutralización de acento.

6. Trabajos en telenovelas

Su primera telenovela fue “Miss XV” (2012), luego vinieron “Nueva vida” (2013), “Mentir para vivir” (2013), “Lo que la vida me robó” (2013-2014), “A que no me dejas” (2015-2016) siendo el protagonista en la segunda etapa de la novela, “Mi marido tiene familia” (2017-2019) y “Médicos, línea de vida” (2019). También apareció en varios episodios de la serie “Como dice el dicho”.



7. Conducción

Ha conducido tres programas: “Pata de perro” (2010), “Hoy” dando cápsulas informativas y “Laura” (2013) haciendo menciones publicitarias.

8. Teatro

Nacho Casano también ha estado sobre las tablas con “Lucca y su banda” (2017) y “No apagues la luz” (2016).



9. Espectáculo de streaptease

El año 2017, Ignacio formó parte del espectáculo “Solo para mujeres”, un concepto de streaptease teatral, enfocado principalmente al mercado femenino en México. En él se presentan conocidas estrellas del espectáculo generalmente actores de telenovelas.

10. ¿Cómo se califica?

Nacho Casano se describe como una persona que se enoja bastante. “Soy gruñón, eso lo tengo; no me enorgullece, pero así soy”, declaró en Hoy Día.

Al histrión le cuida mantener su figura practicando deporte

11. ¿Tiene pareja?

El actor argentino manifestó que está solo. “No estoy en pareja, no tengo una relación sentimental”, manifestó en entrevista a Acceso Total de Telemundo.

12. Redes sociales

Él es muy activo en sus redes sociales, donde sube contenido de todo lo que realiza en su día a día. desde recordar sus épocas como modelo hasta las rutinas de ejercicios que practica.