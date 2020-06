El cantante venezolano Miguel Mendoza, más conocido en el mundo artístico como Nacho, repartió desayunos en una zona humilde de Isla Margarita, Venezuela, donde alegró a decenas de niños con coloridos cereales.

El artista, quien radica en Miami, quedó varado en su país natal cuando se suspendieron los vuelos debido a la crisis por el coronavirus. Pese a sumirse en el confinamiento, el artista ayuda a las personas necesitadas o afectadas por el desempleo y cierre de actividades económicas.

“Dios quiso que me quedara aquí. Cuando todo vuelva a la normalidad y deba volver a las giras y los escenarios, será bastante difícil decir ‘hasta luego’. Gracias por recibirme y aceptarme con amor, hermosa isla de Margarita”, escribió el cantante junto a un video.

“En otro orden de ideas: No todo lo que comemos es nutritivo pero podemos lograr que nuestra vida esté llena de experiencias nutritivas ¿Acaso no es una sonrisa alimento para el alma? Ahora, cuéntame ¿tú en qué has invertido tu tiempo últimamente? P.D: la leche era servida después del cereal”, añadió.

En el video compartido en Instagram, se le escucha decir a Nacho que “los niños tienen que ser niños, hoy hay desayuno divertido para los niños”, mientras que va llenando bolsas grandes con cereal. Al final, un gran grupo de niños lo despidieron con carteles de agradecimiento mientras los menores corean su nombre.

Recordemos que hace poco más de un mes, el exintegrante del dúo Chino y Nacho también visitó a una comunidad vulnerable en el estado de Nueva Esparta y repartió bolsas con artículos de primera necesidad y alimentos, al tiempo que invitó a sus seguidores a apoyar en medio de la crisis.

