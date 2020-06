Hace unos meses, el cantante Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, se vio envuelto en una gran polémica tras separarse de su esposa Inger Mendoza luego de 5 años de feliz matrimonio. Desde ese momento, el venezolano fue involucrado con diversas modelos, pero no fue hasta febrero de este 2020 que se le relacionó con la modelo y periodista Melany Mille.

Ni uno de los involucrados habló al respecto y estuvieron alejados de las redes sociales hasta hace unos días, que aparecieron una foto de Nacho y Melany, pero lo que llamó mucho la atención fue que la modelo luce una enorme pancita de embarazo.

Una vez más, los involucrados no dijeron nada hasta que finalmente Nacho salió al frente y confirmó que pronto serán papás y están esperando una niña.

El cantante venezolano ha esperado al Día del Padre para dar a conocer esta bendición que llega a su vida y que ha celebrado en un mensaje lleno de amor y felicidad.

“Celebró porque se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones MENDOZA: mi primera niña, que cuando llegue el momento recibiré con amor, un orgullo amplio como el cielo y una alegría que se me nota mucho en estos días. Seguiré dando todo de mí para ser el mejor padre posible”, escribió.

Esta noticia incendió las redes sociales y nos lleva ha realizar un repaso en la escandalosa historia de amor entre Nacho y Melany.

TODO SOBE LA RELACIÓN ENTRE NACHO Y MELANY MILLE

Nacho e Inger Mendoza se separaron en octubre de 2019 y los papeles del divorcio se encuentran en tramites. Desde el momento en que se supo que la pareja daba por terminada la relación, muchos acusaron al cantante de haberle sido infiel a su esposa con la modelo y presentado Melany Mille.

Pero en varias ocasiones, tanto el intérprete como la conductora habían negado tener una relación amorosa. Incluso, recurrieron a las redes sociales para desmentir todo tipo de vinculación.

“Ojalá tengas el mismo profesionalismo para pedir disculpas. La muchacha que nombras ni la he visto, ni la conozco”, declaró Nacho luego de que en noviembre de 2019 la comunicadora Mandy Fridmann afirmara que había iniciado un romance con Melany .

Pero no fue hasta hace unos días que el mismo cantante salió al frente y confirmó que tiene una relación con la modelo y también aseguro que se encontraban en la dulce espera de una niña.

Tras darse a conocer la noticia, mucha gente felicitó a la pareja; sin embargo hubo quienes no reaccionaron con agrado e incluso le enviaron mensajes poco amables.

Lejos de esconderse o avergonzarse, hizo público uno de ellos y respondió: “Este es ‘el respeto, el amor y la decencia’ que los moralistas que me escriben profesan, por inventarse un cuento de culpables e inocentes en sus cabezas que no está ni cerca de la realidad”, escribió la reportera.

Algunos la señalaron como la tercera en discordia entre la separación de Nacho y su ex, Inger Devera, a lo que ella dijo: “Todos los protagonistas de esta historia sabemos que aquí no hay responsables ni causantes, no hay maldades ni intromisiones sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad”.

Aclaró que nadie le ha reclamado nada porque no hay necesidad: “Es por eso que hasta el sol de hoy ninguno de los involucrados ha salido a culpar a otro de su presente”, explicó recordando que ella sólo enviará amor a todo aquel que pase por su camino.

Su nueva novia es Melany, una modelo y periodista venezolana que le ha devuelto la ilusión y le ha dado la oportunidad de convertirse en el papá de una hermosa niña. La pareja se ha mantenido al margen de los medios y redes para vivir su relación en la intimidad, pero una noticia tan bonita es para gritar por todo lo alto.

