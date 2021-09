“Nadie sale con vida” (“No One Gets Out Alive” en su idioma original) es una película de terror dirigida por Santiago Menghini y que se estrenó en Netflix el 29 de septiembre de 2021. La cinta sigue a Ambar, una joven mexicana que se embarca en un difícil viaje en busca del sueño americano, tras pasar años cuidando a su madre enferma.

Ambar intenta establecerse en la ciudad de Cleveland, donde también vive su tío, pero no tiene documentos ni dinero. Tras encontrar un subempleo en una fábrica de ropa, alquila una habitación en un hospedaje solo para mujeres. Pero la casa en ruinas no será lo único aterrador de ese lugar.

La película basada en el libro del mismo nombre escrito por Adam Nevill tiene como protagonista a Cristina Rodlo, mientras que Marc Menchaca, David Figlioli, David Barrera y Victoria Alcock completan el elenco principal, pero ¿quién es quién en “Nadie sale con vida”?

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “NADIE SALE CON VIDA”?

1. CRISTINA RODLO ES AMBAR

Ambar es una joven inmigrante que trata de subsistir tras renunciar a sus sueños por cuidar a su madre enferma. Luego de la muerte de su progenitora, decidió viajar a Estados Unidos y a pesar de no tener documentos intenta conseguir un trabajo y un lugar donde quedarse. El problema es que llega al peor hospedaje de la ciudad.

Cristina Rodlo interpreta a Ambar en "Nadie sale con vida" (Foto: Netflix)

2. MARC MENCHACA ES RED

Red es el dueño de una pensión en ruinas que solo admite mujeres. Aunque intenta ser amable con sus inquilinas, en realidad esconde un oscuro secreto que involucra a su familia y algo que habita del sótano de su casa.

Marc Menchaca interpreta a Red en "Nadie sale con vida" (Foto: Netflix)

3. DAVID FIGLIOLI ES BECKER

En “Nadie sale con vida”, Becker es el hermano de Red y también vive en el último piso del hospedaje. Al parecer estaba muy enfermo, pero consiguió recuperarse de manera rápida y misteriosa.

David Figlioli interpreta a Becker en "Nadie sale con vida" (Foto: Netflix)

4. VICTORIA ALCOCK ES MARY

Mary es la madre de Red y Becker. Ella vivía en esa casa junto a su esposo e hijos, sin embargo, algo siniestro sucedió y a pesar de que intentó apoyar a su marido tras su muerte deambula por la casa como un fantasma.

Mary es uno de los fantasmas que habita la casa de Red (Foto: Netflix)

5. DAVID BARRERA ES BETO

Beto es el primo de la madre de Ambar, por lo tanto, es el tío de a protagonista de la película de terror de Netflix. Él intenta ayudar a su sobrina invitándola a cenar con su familia y consiguiéndole un buen empleo, pero no sabe que Ambar no tiene documentos ni que planes conseguir papeles falsos.