Tras revelarse los nombres de los 22 participantes de “Survivor México 2022″, el público desea saber más sobre cada uno de ellos; y aunque hay varios rostros conocidos, no todos identifican a los nuevos concursantes que estarán en las islas de República Dominicana, sede de la competencia más extrema. Uno de esos nombres es el de Nahomi Mejía, la primera mujer trans que forma parte del reality.

En el video promocional, ella es presentada como modelo y da un mensaje de fortaleza. “Juzgarme antes de conocerme es de personas débiles; y yo, no lo soy”, señaló muy segura la integrante de la tribu verde de Halcones. A continuación, te contamos quién es.

La participante de "Survivor México 2022" está dispuesta a demostrar de qué está hecha (Foto: Nahomi Mejía / Instagram)

LO QUE DEBES SABER DE NAHOMI MEJÍA

1. Familia

Nahomi Mejía nació en Iguala Guerrero, México, en una familia de siete integrantes: su papá y mamá, quienes procrearon a cinco hijos varones, entre los que estaba ella, aunque ya se sentía diferente.

2. ¿A qué edad descubrió que quería ser mujer?

La modelo reveló durante una entrevista en 2019 al canal de YouTube Shanik TV que se dio cuenta que deseaba ser mujer a los cinco años. “Era obvio, me sentía diferente de ellos [sus hermanos]”.

En sus redes sociales, además de subir fotos del trabajo que realiza, también comparte cosas de su día a día (Foto: Nahomi Mejía / Instagram)

3. ¿Cómo reaccionó su familia?

Ella, aún adolescente, dio a conocer a su familia que anhelaba convertirse en mujer. Ni bien, les informó de ello, ninguno le dio la espalda. “Se sentían orgullosos de mí”.

4. Sufrió de bullying

Mejía contó que en el colegio tenía compañeros que le hacían bullying, pero sus hermanos estaban ahí para defenderla. “[En mi casa] me veían muy femenina y nunca me trataron mal, aunque si el acoso de mis compañeros, pero mis hermanos me defendían”

Ella destaca por cuidar su figura, algo que muestra en sus redes sociales. Aquí posando delante de un espejo (Foto: Nahomi Mejía / Instagram)

5. ¿Cuándo inició su proceso de transición?

Dani Alberto Mejía Hidalgo, el nombre que pusieron sus padres cuando nación, decidió dar el primer paso para convertirse en mujer a los 15 años. Para ello, busco a especialistas y su familia jamás la abandonó.

6. Miss Trans

Nahomi Mejía participó en Miss Trans representando a Ciudad de México su elegancia, porte y seguridad le valieron para ganar el certamen y fue a competir al evento internacional, donde dejó el nombre del país azteca en alto.

7. ¿A qué se dedica?

Ella es maquillista profesional y diseñadora de imagen.

8. Trabajos en el medio televisivo

Lleva algunos años trabajando con TV Azteca, haciendo lo que más le apasiona: maquillar. Estuvo en “MasterChef” acicalando a famosas como: Anette Michel, Carmen Muñoz, Serrath, entre otras.

9. Pareja

Nahomi ha revelado que al ser una mujer trans, le gustan los hombres heterosexuales. Incluso tuvo un romance con uno de ellos que duró cuatro años. “No me llaman la atención los trans. Tuve relaciones con chicos gays, pero tras hacerme mis cirugías, mis preferencias cambiaron”.

10. Su objetivo

En la misma entrevista con Shanik Berman, ella señaló que busca ser las voces de las nuevas generaciones trans.