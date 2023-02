¿Quién no recuerda a Nailea Norvind? La talentosa actriz mexicana que es recordada por su papel de villana en diversas telenovelas como “Quinceañera”, “Cuando llega el amor”, “Abrázame muy fuerte”, “Mujer de madera”, “Cuidado con el ángel”, entre otras. Respecto a su trabajo en el mundo de la interpretación se sabe bastante, pero no todos conocen quiénes son sus hijas y a qué se dedican.

A continuación, te detallamos el nombre de cada una de ellas. Cabe señalar que son fruto de su matrimonio de nueve años con Fernando Gonzáles Parra, quien también es padre de Camila Sodi.

Nailea Norvind en una conferencia de prensa para la película "Robe of Gems" durante la 72° edición del Festival de Cine Berlinale en Berlín el 11 de febrero de 2022 (Foto: Stefanie Loos / AFP)

¿CUÁNTAS HIJAS TIENE NAILEA NORVIND?

Nailea Norvind tiene dos hijas: Naian y Tessa Ía, a quienes le dedicó todo su cuidado; por tanto, cuando se convirtió en madre, decidió alejarse por un tiempo de los estudios de grabación.

¿A QUÉ SE DEDICAN?

Tanto Naian como Tessa Ía han decidido seguir los pasos de su mamá y ya se han abierto camino en diversas producciones con sus interpretaciones. Más detalles de cada una en los siguientes párrafos.

NAIAN GONZÁLES NORVIND

Ella es la hija mayor de Nailea Norvind, de quien dicen es "igualita" a su mamá (Foto: Naian Gonzáles Norvid / Instagram)

Naian Gonzáles Norvind es la hija mayor de Nailea Norvind. Ella nació el 7 de febrero de 1992 en Londres. También tiene nacionalidad mexicana y se dedica al mundo de la actuación, no solo ello, pues es escritora. Estudió la carrera de Literatura Moderna y Cine en Francia, y más adelante ingresó en la London Academy of Music and Dramatic Art, en Londres.

Debutó a los 17 años en la película “Lluvia de Luna” (2011). Luego le siguió una exitosa carrera, ya que protagonizó el filme “Todo el mundo tiene a alguien menos yo” (2012) y actuó en diferentes series televisivas como “Pacientes” y “Crónica de castas”.

Ella ha demostrado ser muy talentosa, ya que su trabajo es visto en los Estados Unidos, donde estuvo en “The Devil You Know” (2015) y en la tercera temporada de “Gotham” (2016), también en “Nuevo Orden” (2020), entre otros más.

La joven también se desenvuelve en el mundo de la actuación (Foto: Naian Gonzáles Norvind / Instagram)

La hija mayor de Nailea Norvind se convirtió en miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) desde enero de 2022.

De otro lado, a Naian le gusta tomar fotografías y tiene una relación con Hannah Young desde el año 2016.

TESSA ÍA GONZÁLES NORVIND

Ha actuado con estrellas de Hollywood (Foto: Tessa Ía Gonzáles Norvind / Instagram)

Tessa Ía Gonzáles Norvind es la segunda hija de Nailea Norvind. Ella nació el 3 de abril de 1995 en Ciudad de México. Es actriz y cantante.

En cuanto al mundo de la interpretación, actúa desde los nueve años, siendo su primera aparición en “Rebelde” (2004) como la hermana menor de Miguel, papel de Alfonso ‘Poncho’ Herrera.

Su talento la ha llevado a actuar en 2008 al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence en la película “The Burning Plain” con el personaje de María Martínez. Le siguieron otras producciones como: “Después de Lucía” (2012), “Camino a Marte” (2017) y “Los adioses” (2018), “Narcos México” (2019), “Desenfrenadas” (2020), “De brutas nada”, así como algunas obras teatrales.

La joven también destaca en la industria musical (Foto: Tessa Ía Gonzáles Norvind / Instagram)

Respecto a la música, Tessa Ía comenzó a componer sus canciones desde los 13 años y debido a su melodiosa voz, interpreta junto a Los Ángeles Azules la canción “Hermoso bebé”, incluida en el álbum de la agrupación “De plaza en plaza”, de 2016. Ese mismo año, la joven edita su primer sencillo titulado “Búfalo” y en octubre de 2016, publicó su primer álbum, titulado “Correspondencia”. Le siguieron tres EPs.

En cuanto al plano sentimental, la hija menor de Nailea Norvind tendría un romance con Marian Ruzzi. De otro lado, ella tiene como mascota un gato sin pelo.