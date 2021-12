¿Qué pasó en “Narcos: México”? La serie de Netflix ha lanzado recientemente su temporada 3, una de las más esperadas de los seguidores de las narcoseries, por lo que todo sobre el elenco, el rodaje y los pormenores de la ficción han sido de interés para el público. Así ha pasado con la historia de un miembro del elenco que estuvo al borde de la muerte por el coronavirus y que perdió a su madre mientras se filmaba los nuevos episodios.

La producción para el gigante del streaming empezó su camino primero como un posible apartado de “Narcos”, dedicado exclusivamente a Colombia. Sin embargo, la ficción se pudo independizar y se convirtió en una de las favoritas de Netflix.

De esta manera, “Narcos: México” se enfoca en el surgimiento del crimen organizado en dicho país, específicamente el Cártel de Guadalajara en 1980. La historia se remonta a los orígenes de las actividades ilícitas: un comienzo incipiente y luego la unión de los criminales bajo el mando del personaje de Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna.

Por su realismo y emociones, esta serie sigue ganando seguidores en la plataforma de Netflix. Pero lo increíble de su trama también traspasa la realidad, sobre todo por lo que le ha pasado a un actor durante la pandemia del COVID-19.

¿QUIÉN FUE EL ACTOR DE “NARCOS: MÉXICO” QUE SOBREVIVIÓ AL COVID-19 PERO PERDIÓ A SU MADRE?

El actor Erick Israel, quien da vida a Manny, la mano derecha de “El señor de los cielos” de “Narcos: México”, se contagió gravemente de coronavirus y su madre murió de dicho virus cuando se estaba filmando la temporada 3 de la serie de Netflix.

“Estuve delicado, tuve neumonía, problemas en el corazón y, desafortunadamente, falleció mi mamá por la misma enfermedad”, declaró a “UnoTV”. El artista manifestó que, un mes después de su enfermedad y la pérdida de su progenitora, retomó a la filmación con todas las previsiones para cuidar su salud.

“La producción tomó varias medidas para no poner en riesgo mi salud, como tener dos ambulancias, un médico, utilizar un extra para las escenas de acción y evitaron a toda costa exponerme. Yo no podía correr ni agitarme, no podía enfrentar cambios de temperatura y, en la escena final, había todo eso. Hubo mucho compañerismo”, detalló.

“NARCOS MÉXICO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque la tercera temporada fue anunciada como la última del drama criminal, en febrero de 2020, el exshowrunner Eric Newman dijo a The Hollywood Reporter que “continuarían mientras nos lo permitan y mientras dure la guerra contra las drogas, que, como saben, no tiene final a la vista.”

“Desafortunadamente, la guerra contra las drogas continuará durante mucho tiempo, sin señales de detenerse, por lo que no hay escasez de material”, agregó el productor en ese momento.

Sin embargo, Eric Newman dejó la tercera temporada de “Narcos México” en manos de Carlo Bernard para enfocarse en otro proyecto de Netflix. Se trata de “Griselda”, una serie limitada de seis episodios protagonizada por Sofia Vergara.

De acuerdo a la sinopsis oficial, la nueva serie “narra la vida real de la inteligente y ambiciosa mujer de negocios colombiana, Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles más rentables de la historia. Una madre devota, la mezcla letal de encanto de Blanco y salvajismo desprevenido la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la ‘Viuda Negra’”.

Eric Newman aclaró que se trata de una serie independiente y sin conexión con la franquicia de “Narcos”. “Griselda Blanco ha sido durante mucho tiempo un proyecto apasionante para Sofía y estamos agradecidos de que ella y sus socios en LatinWe nos hayan elegido para ayudarla a contar esa historia. Sofia es un talento brillante y su pasión combinada con una historia fantástica de Doug e Ingrid, y el increíble Andrés Baiz a la cabeza, significa que tenemos una serie muy emocionante para compartir con el público”, explicó el showrunner en un comunicado.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NARCOS: MÉXICO”?

La guerra entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa provoca la muerte de muchas personas inocentes, y tras la masacre de Guadalajara y la muerte del cardenal Posada, la población empieza a exigir justica. Todo esto motiva que Walt se una a la fuerza especial mexicana dirigida por el general Rebollo.

Gracias a la información que brinda Alex Hodoyan, Walt le pisa los talones a Benjamín, pero el narcotráfico no se detiene, Amado hace planes para el futuro, mientras que, Mayo y el Chapo forman una alianza contra el cartel de Tijuana.

Luego de que La Voz sufre un ataque por un reportaje sobre los asesinos de Colosio, Andrea examina los registros financieros vinculados a Hank y al PRI, y descubre una conexión inquietante que desata una serie de eventos: Rebollo era infórmate de ‘El señor de los cielos’.

Entre las bajas principales por la guerra de los carteles están Azul y Ramón Arellano, quien es asesinado mientras intentaba cumplir una petición de Enedina que no fue aprobada por Benjamín. Por su parte, el Chapo traslada a Palma a una prisión diferente y consigue el control de la prisión y junto a Mayo empiezan a hacer planes para el futuro. Aunque la tercera temporada de “Narcos: México” deja la historia en ese punto la guerra contra las drogas en México se vuelve aún más violenta y aún no termina.

Por otro lado, para evitar la cárcel y reunirse con Marta en Chile, Amado le entrega su imperio a su hermano, Vicente Carrillo Fuentes. Además, se somete a una cirugía plástica para cambiar su aspecto, pero fallece durante la operación. Pero ¿realmente está muerto?

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “NARCOS MÉXICO”

Doce pasos . La misión encubierta de Walt da un giro. Después de tres meses, liberan a Amado de la cárcel. Víctor, un policía de Ciudad Juárez, busca a una chica desaparecida.

. La misión encubierta de Walt da un giro. Después de tres meses, liberan a Amado de la cárcel. Víctor, un policía de Ciudad Juárez, busca a una chica desaparecida. Como la flor . Andrea, una periodista de Tijuana, se interesa en los invitados adolescentes de la boda de Enedina Arellano con un distinguido abogado. Walt considera mudarse.

. Andrea, una periodista de Tijuana, se interesa en los invitados adolescentes de la boda de Enedina Arellano con un distinguido abogado. Walt considera mudarse. Los juniors . Tras una decepcionante conversación con los Arellano sobre la compra de un terreno, el cartel de Sinaloa reacciona. Andrea continúa su investigación de los narcojuniors.

. Tras una decepcionante conversación con los Arellano sobre la compra de un terreno, el cartel de Sinaloa reacciona. Andrea continúa su investigación de los narcojuniors. Guadalajara . Mientras los carteles de Tijuana y Sinaloa están en guerra, todos se preguntan por el de Juárez, pero Amado tiene otros planes en Cuba. Ramón quiere vengarse del Chapo.

. Mientras los carteles de Tijuana y Sinaloa están en guerra, todos se preguntan por el de Juárez, pero Amado tiene otros planes en Cuba. Ramón quiere vengarse del Chapo. Agente en terreno . Walt se une a una fuerza especial mexicana dirigida por el general Rebollo para atrapar a los responsables de la masacre de Guadalajara y la muerte del cardenal Posada.

. Walt se une a una fuerza especial mexicana dirigida por el general Rebollo para atrapar a los responsables de la masacre de Guadalajara y la muerte del cardenal Posada. La jefa . Sacudido por un asesinato, Víctor decide actuar. La violencia se intensifica en Tijuana. La nueva jefa, Enedina, elabora un plan para desafiar a los rivales de su cartel.

. Sacudido por un asesinato, Víctor decide actuar. La violencia se intensifica en Tijuana. La nueva jefa, Enedina, elabora un plan para desafiar a los rivales de su cartel. La Voz . La Voz sufre un ataque tras su reportaje sobre los asesinos de Colosio. Mayo y el Chapo forman una alianza contra el cartel de Tijuana. Víctor hace preguntas.

. La Voz sufre un ataque tras su reportaje sobre los asesinos de Colosio. Mayo y el Chapo forman una alianza contra el cartel de Tijuana. Víctor hace preguntas. El último danzón . Ya que torturar a Alex no funciona, Walt cambia de táctica. Andrea examina los registros financieros vinculados a Hank y al PRI. Amado hace planes para el futuro.

. Ya que torturar a Alex no funciona, Walt cambia de táctica. Andrea examina los registros financieros vinculados a Hank y al PRI. Amado hace planes para el futuro. Rendición de cuentas . Andrea descubre una conexión inquietante que desata una serie de eventos. Con la ayuda de Alex, Walt le pisa los talones a Benjamín. Hank amenaza a Amado.

. Andrea descubre una conexión inquietante que desata una serie de eventos. Con la ayuda de Alex, Walt le pisa los talones a Benjamín. Hank amenaza a Amado. La vida en tiempos de guerra. Las autoridades de México y EE. UU. buscan seriamente a Amado. En la cárcel, el Chapo mueve piezas para demostrar quién manda. Enedina envía a Ramón en una misión.

