Desde la segunda temporada de “Narcos: México”, Mayra Hermosillo fue la encargada de interpretar a Enedina Arellano Félix, quien durante los años 80 y 90 fue la responsable de las finanzas del Cartel de Tijuana, conformado por sus hermanos Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix.

Para la actriz mexicana de 34 años, ese personaje fue una bendición. “Se sabe poco de la líder del Cártel de Tijuana, ya que no es una ‘celebridad’ como muchos de los personajes que se dedican al crimen organizado”, comentó en una entrevista con El Universal.

“Lo que descubrí fue que es una mujer seria, que no dice malas palabras, es religiosa y que no le gusta resolver los problemas con sangre; que estudió contabilidad y por ello se volvió una experta con los números, lo que le sirvió para lavar dinero. Algo que me asombró fue conocer uno de sus sueños de joven: ser reina de belleza, pero sus hermanos se lo truncaron por el negocio que manejaba la familia”, detalló.

Mayra Hermosillo como Enedina Arellano Félix en la temporada 3 de “Narcos: México” (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES MAYRA HERMOSILLO?

Mayra Hermosillo nació en Torreón Coahuila, México, en 1987. Se graduó de la escuela secundaria con créditos en teatro y actuación. Poco después, se mudó para obtener su educación superior.

En la entrevista antes mencionada contó que creció en una familia de puras mujeres, lo que le sirvió para darle forma a su personaje en “Narcos: México”. “Realmente recreé a mi abuela, a mi mamá y mi tía, que eran mujeres que trabajaban todos los días”, compartió.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ EN ENEDINA ARELLANO FÉLIX?

Mayra Hermosillo adicionó para obtener un papel en la serie de Netflix y a pesar de que no fue considerada para la primera temporada no dejó de intentarlo, incluso se presentó en Los Ángeles, y cuando finalmente la llamaron, quedó sorprendida.

“Nunca creí que me fueran a dar un papel protagónico de una serie internacional, Enedina es hermana de los Arellano Félix, estudia contabilidad y es la que maneja todo el dinero, ella decide qué casas se ponen o se quitan, qué negocios se hacen... o sea, ella dice cómo lavar el dinero”, contó la actriz a El Universal.

Asimismo, confesó que tuvo ciertos temores al alcanzar tanto protagonismo. “Entré en un dilema porque en Torreón, de donde yo soy, hubo un momento muy violento en el que amigos míos murieron y fue a causa de la guerra del narco, entonces dije: voy a interpretar a una mujer que está dentro de este mundo, fue muy fuerte para mí porque también desde el lado actoral estoy representando a una mujer inteligente, fuerte, demasiado estratégica, al punto de que la gente no sabe quién es y ha hecho tantas cosas”.

Mayra Hermosillo de bebé junto a su madre. "La mujer que me carga en esta foto es mi mundo", se lee en la descripción de la imagen (Foto: Mayra Hermosillo/ Instagram)

SERIES Y PELÍCULAS DE MAYRA HERMOSILLO

Además de participar en varias películas independientes como “Distancias cortas” (2015) y “El peluquero romántico” (2016), Mayra Hermosillo fue parte de producciones teatrales mexicanas de “Jesus Christ Superstar”, donde interpretó a Mary Magdalena, y “Privacidad”, protagonizada por Diego Luna.

En 2018, fue una estrella invitada en el drama criminal “Falco” de Amazon Prime Video. En 2020, Mayra se unió al elenco de la segunda temporada 2 de “Narcos: México” como Enedina Arellano Félix, que destaca aún más en la tercera entrega.

“Distancias cortas” (2015)

“El peluquero romántico” (2016)

“Falco” (2018)

“Narcos: México” (2019)

Jesus Christ Superstar

Privacidad

FOTOS DE MAYRA HERMOSILLO

