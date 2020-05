Un video de Natalia Málaga recibió distintas reacciones en redes sociales, clip que fue grabado en 2017 en el que se ve a la exvoleibolista reprochándole a una mujer de bajos recursos por tener varios hijos.

Ante esta situación y volverse viral, la deportista se pronunció al respecto en el programa “Magaly TV: La firme" y admitió su error por haberse referido así con la joven madre de familia.

“Tal vez sí fue un error al tener una reacción fuerte ante la situación... Todo el mundo se equivoca y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que dije, como hay otra gente que no está de acuerdo con lo que tú dices [por Magaly Medina]. Simplemente fue un momento que pasó”, señaló.

“En plena situación de un huaico, donde la gente no puede comer, no tiene cómo mantener su vida y tener más hijos me parece absurdo, pero bueno me equivoqué y ya pasó. Definitivamente creo que la gente no tiene nada qué hacer en cuarentena, se han puesto a buscar archivos y han sacado eso”, agregó.

Cabe mencionar que el video de Natalia Málaga fue grabado cuando varios famosos televisivos se reunieron para brindar su apoyo a los damnificados de los huaicos de 2017.

Natalia Málaga se pronuncia sobre reclamo que le hizo a mujer con cuatro hijos. (Video: ATV)

