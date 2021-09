Natalia Streignard es recordada por su papel protagónico en “Mi gorda bella”, una de las telenovelas venezolanas más exitosas y populares en toda Latinoamérica, que se convirtió en un fenómeno televisivo tras romper los estándares de belleza. Sin embargo, y pese a que su carrera despegó por este melodrama, la actriz decidió alejarse de las pantallas y dedicarse a la crianza de sus tres hijos.

Han pasado diez años desde la última aparición de Natalia Streignard en las pantallas; exactamente, 13 años de su participación en “El juramento” y, tal parece que la actriz venezonala tiene pensado volver a los sets de grabación. Al menos eso es lo que dijo en una entrevista con la emisora Onda La Superestación.

En 2016, la actriz ya había dado luces de cuándo tenía pensado volver a las telenovelas. En People en Español, dijo que “En este momento lamentablemente es un poco difícil, pero algún día lo haré. Definitivamente creo que no he terminado. Habrá una continuación, no sé cuándo, pero sí la va a haber porque yo sé que todavía puedo dar un poco más de mí”.

Natalia Streignard (Foto: Instagram)

¿NATALIA STREIGNARD REGRESA A LA ACTUACIÓN?

Ahora, durante una conversación con Onda La Superestación de Venezuela, la protagonista de “Mi gorda bella” y “La Tormenta” se declaró más que lista para regresar a los foros.

“Ya mi hijo chiquito entró al colegio ahorita, entonces ya ahora estoy como que en las mañanas libres y siempre tienen que si el soccer en la tarde…, entonces ya estoy como mucho más relajada, ya no me ocupa tanto mi tiempo. Igual en la tarde es como un trabajón, pero…”, dijo Streignard.

Sin embargo, la actriz aseguró que su regreso a la actuación tendría que ajustarse a sus tiempos como mamá.

“Ahorita tendría que ser como una participación especial. No podría estar dedicada al 100% [o] meterme en algún personaje que requiera demasiado tiempo porque quiero continuar también con mis hijos, pero una participación especial, algo pequeño yo creo que sí”, aseveró.

“Lo que pasa es que dije tantas veces que no que ya no me hacen caso, ya nadie me llama porque ya dije que no 40 veces, entonces ya dijeron ‘no, hombre, olvídate de Natalia’”, agregó entre risas la actriz.

Hace algún tiempo, Streignard aseguró que su prioridad es su familia, pero nunca descartaba regresar a la actuación. “Yo creo que sí [volvería], pero de repente con un papel que no sea tan demandante porque no sé si estaría dispuesta a estar 7 días de la semana fuera de mi casa, entonces de repente alguna participación especial, algo así que sea corto, algo rápido, como para poder satisfacer ese granito que me quedó todavía por dentro y no descuidar mi familia”, reveló.