Una de las parejas más queridas y estables de la televisión peruana es sin duda la conformada por los artistas Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. Los carismáticos presentadores iniciaron su historia de amor en el popular programa de competencia “Esto es guerra” y actualmente son padres de dos hermosos niños.

Si bien son conocidos por la solidez y jovialidad de su matrimonio, como toda relación las cosas no fueron fáciles al inicio. Afortunadamente lograron superar todos los retos y hoy se encuentran más enamorados que nunca, disfrutando de la llegada de su nuevo bebe: el pequeño y adorable Leo Eskenazi.

Como se recuerda, en febrero la conductora de televisión confirmó su segundo embarazo en el programa “Estás en todas” y tan solo un mes después anunció el sexo de la criatura. El pasado 7 de agosto nació Leo, llenando de aún más luz la vida de sus padres y hermanito. Si quieres conocer todo sobre el inicio y desarrollo de este feliz matrimonio, sigue leyendo.

¿CÓMO INICIÓ SU HISTORIA DE AMOR?

Todo se remonta al año 2013, cuando buscando cambiar de aires la modelo regresa de representar al Perú en el ‘Miss Universo 2011’ e ingresa al reality “Esto es guerra”. Allí conoce a su futuro esposo, pero no sin antes tener un pequeño ‘romance’ con otro integrante del programa, el también modelo Gino Pesaressi.

Por su parte, Yaco era el capitán del equipo de los leones y recientemente había terminado su relación con la ‘gatita’ Sully Saénz. Si bien eran comunes las idas y venidas entre ellos, todo cambió con la llegada de Vértiz. Bastaron solo unas semanas para que Natalie y Yaco se dieran cuenta de que eran el uno para el otro y anunciaran al mundo su amor.

Natalie y Yaco se conocieron en el set del reality "Esto es guerra" (Foto: Captura de Pantalla)

LA PEDIDA DE MANO

Aunque al inicio muchos dudaron de la veracidad de sus sentimientos, ellos les demostraron que lo suyo era real. “No recuerdo haberme sentido tan feliz antes. Esto es mágico, increíble. Cada segundo crece lo que siento por ti”, expresaba Yaco a las cámaras del programa.

Bastaron sólo cuatro meses para que Eskenazi confirmara que estaba con la persona de su vida y le pidiera matrimonio durante una emisión del programa en vivo. Con globos y rosas en mano, el ‘León’ se arrodilló y le dijo a Natalie: “Te amo, ¿quieres casarte conmigo?”, a lo que ella respondió con lágrimas un emocionado ‘sí’.

Yaco Eskenazi le pide la mano a Natalie durante una emisión del show (Foto: Captura de Pantalla)

LIAM ESKENAZI

Con el noviazgo yendo viento en popa, una noticia llegó para cambiarles la vida. En septiembre de 2013, la guerrera confirmó con fotografía en mano estar embarazada de su primer hijo. Esta noticia causó gran emoción entre sus compañeros y seguidores, quienes los llenaron de felicitaciones. Con casi cuatro kilos, el 13 de marzo de 2014 se hace público el nacimiento de Liam Eskenazi.

Yaco Eskenazi se conectó en vivo con el programa tras el nacimiento de su hijo (Foto: Captura de Pantalla)

LA BODA DEL AÑO

Poco más de un año después, Natalie y Yaco celebraron una opulenta boda civil, que fue televisada para el agrado de todo el país. Al evento no pudieron faltar su colegas, familiares y amigos; además de la conducción en vivo de Johanna San Miguel y Mathías Brivio. Algunos de los famosos asistentes fueron Sheyla Rojas, Rebeca Escribens, Melissa Loza, André Carrillo, Jefferson Farfán, entre otros.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi durante la ceremonia (Foto: Captura de Pantalla)

SU SALIDA DEL “ESTO ES GUERRA”

Con el tiempo, los esposos decidieron abandonar el reality para incursionar en otros programas. Vértiz se convirtió en conductora de espectáculos de América TV y más adelante de “Estás en todas”; mientras que Yaco siguió su carrera como actor, además de compartir la conducción de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” con Ethel Pozo.

Natalie Vértiz es la nueva conductora de "Estás en todas" (Foto: Captura de Pantalla)

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo conductores de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" (Foto: Captura de pantalla)

RUMORES DE DISTANCIAMIENTO

Tras cinco años de un exitoso matrimonio, los rumores de una posible separación entre las estrellas preocuparon a los fanáticos. Fue Eskenazi quien reveló que durante diciembre y enero de 2020 vivió los momentos más difíciles de su vida, después que su progenitor falleciera. Esto lo hizo distanciarse de su amada esposa y sumergirse en la soledad.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, confesó el conductor en una conferencia de prensa.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se pronunciaron sobre los rumores de su separación (Foto: Captura de pantalla)

Aunque lograron superar el mal momento, nuevamente surgieron los comentarios respecto al tema cuando las cámaras de un programa grabaron a Yaco saliendo de una discoteca junto a sus amigos mientras Natalie se encontraba de paseo en Estados Unidos. Afortunadamente, todo se trató de un malentendido y los esposos continuaron más unidos que nunca.

“Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos felices y planificando nuestro futuro”, declaró Eskenazi.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz esperando a su segundo hijo (Foto: Natalie Vértiz / Instagram).

LEO ESKENAZI

Actualmente, los esposos están en la mejor etapa de su matrimonio, celebrando la llegada de su segundo hijo Leo Eskenazi. Fue Yako quien publicó la buena nueva en su cuenta de Instagram, revelando que el menor nació pesando 3.658kg, el pasado 7 de agosto a las 15:36 horas.