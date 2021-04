Henry Cavill destrozó el corazón de muchas de sus seguidoras luego de hacer público su romance con Natalie Viscuso. En su cuenta de Instagram, el actor de Superman subió el pasado 10 de abril una foto de él y su novia con la descripción: “Este soy yo luciendo tranquilamente confiado poco antes de que mi hermosa y brillante amor Natalie, me destruya en el ajedrez”.

La joven también compartió la foto en su red social con la leyenda: “Solo le enseño a mi querido Henry a jugar al ajedrez o ¿tal vez me dejó ganar?”, que recibió gran cantidad de reacciones.

La imagen que publicó el actor para oficializar su noviazgo. (Foto: Henry Cavill / Instagram)

La oficialización de la relación se dio pocos días después de que fueron vistos paseando a la mascota de Cavill en Londres, pero ¿quién es Viscuso? A continuación, te amos a conocer todo lo que se sabe sobre ella.

¿QUIÉN ES NATALIE VISCUSO?

Nacimiento

La actriz y la joven se llevan por cinco años. (Foto: Natalie Viscuso / Instagram)

Natalie Viscuso tiene 32 años y es natural de Nuevo México, pero pasó la última parte de su adolescencia en California.

Estuvo en “My Super Sweet 16” de MTV

La joven es activa en sus redes sociales personales y profesionales. (Foto: Natalie Viscuso / Instagram)

En la temporada 1 de “My Super Sweet 16” de MTV, pues el cumpleaños número 16 de la adolescente se presentó en la temporada 2005 con la siguiente descripción: “A los 15 años, Natalie ahora vive en una casa de US$ 5 millones y recorre la ciudad en los Bentleys y Ferraris de su padre. ¿Qué más podría querer? ¿Qué tal ser la chica más popular de la escuela?”.

Estudios y logros

Se graduó en 2011 con una licenciatura de la Escuela de Artes Cinematográficas y tiene varios logros: Dean’s List of the School of Cinematic Arts, miembro de Sigma Alpha Lambda y Phi Sigma Theta National Honor Societies.

¿A qué se dedica?

De acuerdo con LinkedIn, Viscuso es, desde 2018, vicepresidenta de estudios de televisión y digitales en Legendary Entertainment, una de las compañías detrás de las películas de Cavill “Man of Steel” (2013) y “Enola Holmes” (2020); así como “Dune” (2021). Llegó a dicha compañía, después de trabajar un año como gerente de televisión con guion para The Weinstein Company e ITV Studios.

Perdió a su madre

La madre de Natalie Viscuso falleció en agosto de 2017 a causa del cáncer, por lo que muchas de sus publicaciones la honran. “Todos los días sin mi dulce mamá es lo mismo. La extraño cada momento”, “Hoy, elijo recordarla en toda su increíble belleza, alegría y resplandor por lo que era”, “Ella nunca creyó que se estaba muriendo. Tenía tanta hambre de vida y una necesidad desesperada de que estuviéramos juntos, madre e hija. Ella peleó la batalla más atroz”, son algunas de los mensajes que acompaña con las fotos de su progenitora.

¿Es mamá?

La joven junto a su "hijo canino". (Foto: Natalie Viscuso / Instagram)

La novia de Henry Cavill no tiene hijos humanos, pero sí uno canino al que considera parte de su familia y con el que se toma varias fotografías y las sube a sus redes sociales. Su ‘pequeño’ se llama Meat, un bulldog francés.