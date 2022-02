Puede que a muchos no les guste o que sea un personaje muy polémico, pero nadie podría negar que Natanael Cano se ha hecho un nombre importante como cantante y compositor de corridos tumbados.

A su corta edad —20 años— el artista mexicano ha acumulado una gran fortuna que le permite tener muchos lujos, los cuales presume en sus redes sociales como pan de cada día.

Además, cada vez que tiene tiempo libre aprovecha para irse de viaje a lugares costosos, por lo que da a entender que gana un buen dinero por sus presentaciones, canciones y composiciones.

El artista gana una fuerte cantidad de dinero por sus presentaciones (Foto: Natanael Cano / Instagram).

¿CUÁNTO DINERO COBRA NATANAEL CANO POR CONCIERTO?

Para nadie es un secreto que el compositor de corridos tumbados ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, así que no es nada extraño que su precio para dar un concierto sea ciertamente alto o elevado para muchos artistas.

Según el youtuber Kevin Vázquez, en el 2020, Natanael Cano cobraba 1.3 millones de pesos por un concierto de 2 horas y medias.

Sin embargo, el éxito que ha tenido ha hecho que ese precio vea un notable incremento. Y es que, según el mismo youtuber, en 2021 el costo era de 2 millones de pesos por la misma cantidad de tiempo.

¿CUÁNTO COBRA NATANAEL CANO POR COMPONER UNA CANCIÓN?

El mismo cantante ha revelado en unos videos en sus redes sociales que la primera vez que realizó un trabajo de este tipo recibió solo un cheque por 250 dólares cuando recién empezaba.

Como era evidente, todo eso ha cambiado y el propio artista indicó que, gracias a su más reciente composición, recibió alrededor de medio millón de dólares.

¿POR QUÉ NATANAEL CANO RENUNCIÓ A SU ANTERIOR DISQUERA?

En medio de una conferencia de prensa, el artista de 20 años dio mayores detalles de lo sucedido con la disquera Rancho Humilde, asegurando que por estar allí se había convertido en una persona tóxica.

Por si ello fuera poco, dio una noticia que pudo haber causado mucha tristeza a sus fanáticos. Y es que el cantante de corridos tumbados reveló que ya no quería ser cantante por todo lo que estaba sucediendo allí.

“Estaba rodeado de gente que me ponían, entonces creo que por eso me volví tan tóxico. Ya no quería cantar, ya no quería ser cantante, ya no quería ser el número uno. Mi negocio estaba mal, me trataban mal, los negocios iban mal”, fueron algunas de sus palabras.