Pese a sus cortos 20 años, el cantante Natanael Cano ha estado envuelto en varias polémicas que parecen de nunca acabar. Fiel a su estilo, ha vuelto a generar controversia con una de sus más recientes declaraciones en una entrevista que ha puesto de vuelta y media a sus fanáticos.

En un adelanto publicado por el programa “El minuto que cambió mi destino”, el cantante de corridos tumbados fue preguntado por cosas que le gustan y su respuesta ha causado conmoción en la opinión pública.

El joven cantante mexicano se ha caracterizado por generar polémica (Foto: Natanael Cano / Instagram)

NATANAEL CANO Y SU GUSTO POR LAS ARMAS

Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Cano sorprendió al revelar que le gustan las armas. Por si ello fuera poco, reconoció que se siente atraído por las cosas malas.

Así mismo, dijo que eso es algo normal y que todas las personas sienten lo mismo, lo cual ha llamado ciertamente la atención, pero no se sabrá más al respecto hasta que se emita el programa este sábado 19 de febrero.

“Me gusta la calle. Me gustan las armas. Me gustan las cosas malas, al igual que a todos”, dijo el cantante mexicano.

¿NATANAEL CANO ANDA ARMADO?

En el mismo adelanto del programa, se escucha que el presentador le pregunta a Natanael si camina siempre armado, lo cual podría ser una fuerte revelación y que podría impactar en la audiencia.

Como recordaremos, hace ya varias semanas, el joven artista publicó unas historias en su cuenta de Instagram andando por las calles de la capital mexicana con un fuerte armamento.

¿POR QUÉ NATANAEL CANO RENUNCIÓ A SU ANTERIOR DISQUERA?

En medio de una conferencia de prensa, el artista de 20 años dio mayores detalles de lo sucedido con la disquera Rancho Humilde, asegurando que por estar allí se había convertido en una persona tóxica.

Por si ello fuera poco, dio una noticia que pudo haber causado mucha tristeza a sus fanáticos. Y es que el cantante de corridos tumbados reveló que ya no quería ser cantante por todo lo que estaba sucediendo allí.

“Estaba rodeado de gente que me ponían, entonces creo que por eso me volví tan tóxico. Ya no quería cantar, ya no quería ser cantante, ya no quería ser el número uno. Mi negocio estaba mal, me trataban mal, los negocios iban mal”, fueron algunas de sus palabras.