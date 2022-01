Todas las redes sociales se llenaron de video virales en los que se ve al cantante Natanael Cano inmerso dentro de una nueva polémica al ser retirado de un escenario mientras era abucheado. Y por si ello fuera poco, faltándole el respeto a la conocida y querida Banda MS mediante unos objetos obscenos.

MÁS INFORMACIÓN: Natanael Cano y su misteriosa novia

Las actitudes del artista de 20 años incomodaron a todos los presentes el show realizado en Los Ángeles y también a los usuarios de las plataformas sociales, quienes no toleraron su actitud y expresaron su malestar a través de muchísimas críticas en su contra, las cuales se podían leer en los comentarios.

Ante todo lo generado por su comportamiento, Natanael Cano se vio en la obligación de salir públicamente en su cuenta de Instagram a dar su versión de los hechos y pedir disculpas a los que se sintieron ofendidos y a la Banda MS.

Con solo 20 años, Natanael Cano se ha convertido en un cantante con mucha proyección en México. (Foto: Instagram).

¿QUÉ PASÓ CON NATANAEL CANO?

Según lo que se ve y escucha en las imágenes de los videos publicados en redes sociales, Natanael es abucheado por los asistentes por una desconocida razón, lo cual es algo que le incomoda.

El artista mexicano se retira del escenario muy molesto mientras hace unos gestos obscenos a un promocional de la Banda MS, siendo algo que se tomó de muy mal gusto, principalmente en los fanáticos de la agrupación.

NATANAEL CANO CUENTA LO QUE SUCEDIÓ

Mediante una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Natanael Cano dio sus descargos y explicó por qué tuvo esa reacción, aunque también negó que haya sido abucheado por los asistentes al concierto por más que los videos demuestren lo contrario.

Según él, sus músicos tenían un determinado tiempo para cantar, pero fueron retirados sin avisarles, lo cual generó una gran incomodidad de su parte, causando que su ira la descargue haciendo unos gestos incorrectos en dirección a una inmensa fotografía de la Banda MS.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, porque fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, teniendo tiempo todavía, pero no me abuchearon”, fueron algunas de sus afirmaciones.

NATANEL CANO FUE IGNORADO POR LA PRENSA

Luego del incidente, el cantante se acercó a los medios de comunicación para dar declaraciones sobre su nuevo álbum musical, pero los periodistas le agradecieron el gesto y decidieron no prestar atención a lo que iba a decir.,

El mismo Natanael Cano ironizó con ese momento al publicar el video en su cuenta de Instagram, afirmando que no le dejaron hablar sobre su disco, el cual llegará al primer lugar, según su planificación.