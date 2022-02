Natanael Cano estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses cuando se separó de su anterior disquera y optó por formar su propia empresa para la creación de sus nuevos álbumes, lo cual no ha sido nada sencillo para él y para su equipo de trabajo pues es un nuevo inicio en su carrera artística.

Además, esa decisión ha podido traerle consecuencias legales debido a que tenía un contrato firmado, pero de todas formas no se tiró para atrás y siguió adelante con lo que en realidad quería para su profesión de cantante.

Pese a que ya pasó algún tiempo desde aquella renuncia a su anterior disquera, aún existen ciertas dudas sobre las razones que lo motivaron a hacerse de Jimmy Humilde, por lo que el propio Natanael respondió al respecto.

El joven de 20 años se ha convertido en uno de los principales exponentes de los corridos en México. (Foto: Natanael Cano / Instagram).

¿POR QUÉ NATANAEL CANO RENUNCIÓ A SU DISQUERA?

En medio de una conferencia de prensa, el artista de 20 años dio mayores detalles de lo sucedido con la disquera Rancho Humilde, asegurando que por estar allí se había convertido en una persona tóxica.

Por si ello fuera poco, dio una noticia que pudo haber causado mucha tristeza a sus fanáticos. Y es que el cantante de corridos tumbados reveló que ya no quería ser cantante por todo lo que estaba sucediendo allí.

“Estaba rodeado de gente que me ponían, entonces creo que por eso me volví tan tóxico. Ya no quería cantar, ya no quería ser cantante, ya no quería ser el número uno. Mi negocio estaba mal, me trataban mal, los negocios iban mal”, fueron algunas de sus palabras.

NATANAEL CANO SE INSPIRÓ EN BAD BUNNY

Para sorpresa de todos, el artista mexicano mencionó a Bad Bunny en su conferencia de prensa como una persona a seguir porque también había pasado lo mismo que él al renunciar a la que era su anterior disquera.

“Un día decidí cambiarlo (de representante), me animé y armé de fuerzas. Me ayudó mucho una historia que escuché de que Bad Bunny en sus tiempos también se separó de su disquera, se peleó legalmente. Me inspiré bastante en él para poder dar ese paso”, indicó.

NATANEL CANO RENUNCIÓ A SU DISQUERA EN UNA TRANSMISIÓN DE INSTAGRAM

En el mes de noviembre de 2020, Natanael Cano estaba en una habitual transmisión en Instagram con sus fanáticos, hasta que invitó a su manager Jimmy Humilde a formar parte de la conversación.

Aunque sea difícil de creer, en ese momento el joven le dijo que iba a realizar un álbum por su cuenta y que ya no iba a trabajar en Rancho Humilde, así que le exigió su carta de libertad.

El empresario solo atinó a salirse de la transmisión y no volver a entrar pese a que Cano lo volvió a invitar.