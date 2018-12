Natti Natasha posa sin maquillaje mientras graba último tema de su álbum

Natti Natasha es considerada una de las mujeres más exitosas de la industria musical de Latinoamérica. A la dominicana le encanta mostrar a través de Instagram su talento y su belleza al natural.

Esta vez, compartió una instantánea donde no lleva nada de maquillaje mientras graba el último tema de su álbum.

En su cuenta de Instagram, la cantante escribió: "Cada estrofa que grabo, lo primero que pienso es (si) le gustará a mi público. No se si solo es a mí que me pasa pero, me da unos nervios🎙".

Agregó que aún no le ha puesto título a su canción, de modo que pidió a sus seguidores que le ayuden con propuestas. En otra publicación de esta plataforma social, aparece cantando 'Baby If You Give It To Me' de Busta Rhymes y Mariah Carey.

Natti se ve bastante contenta y se ríe al final del clip y sus seguidores no tardaron en reaccionar. A pesar de que varios le hicieron comentarios respecto a sus arreglos estéticos, para la mayoría eso pasó a segundo plano y aseguraron que es bonita de cualquier manera.