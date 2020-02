Natti Natasha suele sorprender a sus fans con pegajosas canciones y estupendos videoclips, pero la cantante favorita de muchos, también impresiona a sus casi 22 millones de seguidores en Instagram, con sus impactantes fotos luciendo su trabajada figura; sin embargo, estos últimos días ha sido noticia por un motivo muy especial en su vida.

La intérprete urbana lleva muchos años en la música, más fue hace unos años que consiguió el éxito mundial tras su incursión en el género del reggaetón y las diversas colaboraciones que ha hecho con cantantes de renombre como Daddy Yankee y Don Omar.

Su fama ahora es tanta que la dominica fue invitada a modelar en el New York Fashion Week (Semana de la Moda de Nueva York), con la marca de los hermanos David y Phillipe Blond: ‘The Blonds’. Ante tan importante momento en su vida, Natti Natasha no dudó en compartir su paso por las pasarelas en su cuenta de Instagram.

La intérprete de ‘Sin pijama’ modeló un body rosado metálico con un gran escote, que acompañó con un cinturón y más accesorios blancos y dorados. Sobre los hombros tenía un abrigo brillante y botas largas doradas.

"Qué experiencia tan especial poder desfilar en el show de @theblondsny ! Me sentí como toda una Supermodelo 💃🏻 Qué piensan de este 'Tumbao’ ? #nyfw”, fue la leyenda del video de su caminata junto a los diseñadores.

Rápidamente superó el millón y medio de reproducciones y los 300 mil ‘likes’. Horas antes había subido un video del backstage donde se le ve acompañada de otras modelos que desfilarían para la marca. La cantante cerró el desfile acompañada de otra reconocida invitada, el ícono mexicano Gloria Trevi.

¿La nueva imagen de Carolina Herrera?

La reconocida marca, que vistió a la modelo Camila Morrone en los premios Oscar, a donde acompañó a su novio Leonardo DiCaprio, también ha apostado por la cantante urbana, quien se ha lucido en su cuenta de Instagram con un look completo de Carolina Herrera.

“Hoy fue un día especial en el Nyfw para mi , Poder estar ahí para presenciar y apoyar a un icono latino en el mundo de la moda como @carolinaherrera . Gracias por hacerme sentir como una reina en este hermoso vestido 💕”, es la descripción de las fotografías que ha subido la reggaetonera en donde incluso aparece con la dueña de la marca.

En muy pocas horas logró recolectar casi medio millón de ‘likes’; sin embargo, no es la primera vez que Natti Natasha luce diseños de reconocidas marcas. Al parecer a la intérprete de ‘Runaway’ le está encantando la moda, ya que estos últimos días no solo ha vestido ropa de Carolina Herrera, sino también de Dolce Gabbana, Dior y Alice and Olivia, como lo muestra en sus redes sociales.

