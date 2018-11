Natti Natasha y Thalía ofrecen concierto en Los Ángeles y una falla de sonido causa lo impensado 

Natti Natasha y Thalía pusieron a bailar al público de Los Ángeles con su exitoso tema 'No me acuerdo'. La dominicana no pudo ocultar su felicidad al compartir escenario con la artista azteca y empleó su cuenta de Instagram para agradecerle.

En el post, Natti también reveló que hubo una falla de sonido en pleno show; sin embargo, el cariño de los fans sobrepasó el desliz. "Así es que se canta ... con el corazón, nos fallo el sonido pero no ustedes", escribió.

"Gracias @thalia por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres. ¿Y si no me acuerdo? No pasó. @uforiamusic @iloveklove gracias @univision #FanVideo #nomeacuerdo", continuó su mensaje, que generó más de 161 mil corazones.

Ambas intérpretes fueron invitadas al evento 'K-Love Live' donde compartieron escena con Gloria Trevi, Paulina Rubio, Yuridia, Paquita la del Barrio y Mariachi Divas.